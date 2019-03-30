Kozlu'da Yanan Ev Kullanılmaz Hale Geldi
1 saat önce
Kozlu'da yanan ev kullanılmaz hale geldiZONGULDAK - Zonguldak'ın Kozlu İlçesi 19 Mayıs Mahallesinde ikamet yangını meydana geldi.
Kozlu
'da yanan ev kullanılmaz hale geldi
ZONGULDAK - Zonguldak
'ın Kozlu İlçesi 19 Mayıs
Mahallesinde ikamet yangını meydana geldi. Yangında ev kullanılmaz hale geldi.
Edinilen bilgiye göre Zonguldak'ın Kozlu İlçesi 19 Mayıs Mahallesinde öğle saatlerinde ikamet yangını meydana geldi. Çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangın rüzgarında etkisiyle kısa sürede büyüdü. Olay yerine gelen Kozlu Belediyesi ve Zonguldak Belediye itfaiye ekipleri müdahale etti. 3 katlı evin çatı katında çıkan yangına İtfaiye
ekipleri uzun uğraşlar sonucu yangını kontrol altına alarak soğutma çalışmaları yaptı. Yangın nedeniyle küle dönen ev kullanılmaz hale geldi. Evlerinin yandığını haberi alan ev sakinleri olay yerine gelerek gözyaşlarını içinde yangının söndürülmesini izlediler. Enerji Sa yetkileri ola yerine gelerek mahallede bulunan elektriği keserek olası tehlikeyi önledi.
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Haber Yayın Tarihi : 30.03.2019 08:19 Kaynak: İHA
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