Son Dakika Haberleri: Kozlu'da Yangında Ev Kullanılamaz Hale Geldi

Kozlu'da Yangında Ev Kullanılamaz Hale Geldi

1 saat önce

Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi.

Kozlu'da Yangında Ev Kullanılamaz Hale Geldi, System.String[]
Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre, Zonguldak'ın Kozlu ilçesi 19 Mayıs Mahallesi'nde öğle saatlerinde bir evde yangın çıktı. Çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangın rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. Yangına, olay yerine gelen Kozlu Belediyesi ve Zonguldak Belediye itfaiye ekipleri müdahale etti. 3 katlı evin çatı katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu kontrol altına alarak soğutma çalışmaları yaptı. Yangın nedeniyle küle dönen ev kullanılamaz hale geldi.

Evlerinin yandığını haberi alan ev sakinleri olay yerine gelerek gözyaşları içinde yangının söndürülmesini izledi. EnerjiSa yetkileri olay yerine gelip mahallede bulunan elektriği keserek olası tehlikeyi önledi. - ZONGULDAK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.03.2019 05:19 Kaynak: İHA

19 Mayıs, Zonguldak, Kozlu, Güncel
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