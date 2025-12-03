Krakow'da Tramvay Kazası: 35 Yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3-sayfa

Krakow'da Tramvay Kazası: 35 Yaralı

Krakow\'da Tramvay Kazası: 35 Yaralı
03.12.2025 23:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Polonya'nın Krakow kentinde tramvay kazasında 2'si ağır 35 kişi yaralandı, incelemeler sürüyor.

Polonya'nın güneyindeki Krakow kentinde akşam saatlerinde tramvay kazası meydana geldi.

2'Sİ AĞIR 35 YARALI

Bienczycka adlı sokakta yaşanan kazada, ilk belirlemelere göre, kavşakta bekleyen 52 nolu tramvaya arkadan gelen 5 nolu tramvay çarptı. Kazanın ardından olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada 2'si ağır olmak üzere toplam 35 kişi yaralandı.

Polonya'da tramvay kazası: 2'si ağır 35 yaralı

HASTANEDE TEDAVİYE ALINDILAR

Yetkililer, 5 nolu tramvayın vatmanının kabinde sıkıştığını ve uzun uğraşları sonucu çıkarılarak hastaneye kaldırıldığını aktardı. 24 yolcunun tedavisi olay yerinde yapılırken, 10 yolcu ise çevre hastanelere kaldırıldı.

Polonya'da tramvay kazası: 2'si ağır 35 yaralı

Yetkililerin kazaya ilişkin olay yerindeki incelemeleri sürüyor.

Kaynak: İHA

3-sayfa, Polonya, Ulaşım, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3-sayfa Krakow'da Tramvay Kazası: 35 Yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Doğa yürüyüşünde tarihi keşif Lahiti oluk diye kullanmışlar Doğa yürüyüşünde tarihi keşif! Lahiti oluk diye kullanmışlar
Kadro dışı kalması istenen Serdar Dursun’dan ilk açıklama Kadro dışı kalması istenen Serdar Dursun'dan ilk açıklama
Memur ve emeklinin garantilediği zam oranı netleşti Memur ve emeklinin garantilediği zam oranı netleşti
Camiden çaldığı parayı iade edince serbest kaldı Camiden çaldığı parayı iade edince serbest kaldı
Eşini Boğan Sanığa Ağırlaştırılmış Müebbet İstemi Eşini Boğan Sanığa Ağırlaştırılmış Müebbet İstemi
Putin’in “Savaşa hazırız“ restine NATO’dan yanıt Putin'in "Savaşa hazırız" restine NATO'dan yanıt

23:23
ABD’de F-16 savaş uçağı düştü
ABD'de F-16 savaş uçağı düştü
23:18
Daha imzası bile kurumamıştı Salah’ın yeni adresi duyuruldu
Daha imzası bile kurumamıştı! Salah'ın yeni adresi duyuruldu
22:43
’’Sergen Yalçın’ı seviyor musun’’ sorusuna Aboubakar’dan bomba cevap
''Sergen Yalçın'ı seviyor musun?'' sorusuna Aboubakar'dan bomba cevap
22:20
Ünlü sunucu Burcu Esmersoy’dan şaşırtıcı itiraf: 6 yıldır emekliyim
Ünlü sunucu Burcu Esmersoy'dan şaşırtıcı itiraf: 6 yıldır emekliyim
21:21
Özgür Özel “Bunun altında yokuz“ diyerek asgari ücret teklifini açıkladı
Özgür Özel "Bunun altında yokuz" diyerek asgari ücret teklifini açıkladı
21:11
Borsa manipülasyonu soruşturmasında illüzyonist Aref Ghafouri tutuklandı.
Borsa manipülasyonu soruşturmasında illüzyonist Aref Ghafouri tutuklandı.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.12.2025 00:30:07. #7.13#
SON DAKİKA: Krakow'da Tramvay Kazası: 35 Yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.