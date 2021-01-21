Kremlin Sözcüsü Peskov: "Putin ile Biden arasında bir görüşme, henüz gündemde değil" - Son Dakika

Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, ABD Başkanı Joe Biden ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında bir görüşme gerçekleştirilmesinin henüz gündemde olmadığını söyledi.

ABD'de 3 Kasım 2020'de yapılan seçimlerden zaferle çıkan Joe Biden, dün gerçekleştirilen törende yemin ederek ABD'nin 46. Başkanı olarak göreve başladı. Tüm ülkelerin gözü, ABD'nin yeni Başkanı Biden'a çevrilirken, Rusya da ABD'deki siyasi gelişmeleri yakından takip etmeye devam ediyor.

Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, Rus gazetecilerin Biden ile Putin arasında bir görüşmenin olup olmayacağına dair sorularını cevapladı. Peskov, Biden ve Putin arasında bir görüşme gerçekleştirilmesinin henüz planlanmadığını söyledi. Korona virüs salgını nedeniyle liderlerin ikili görüşmeleri azalttığına dikkat çeken Peskov, "Putin ve Biden görüşmesi, şimdiye kadar gündeme gelmedi ve böyle bir görüşmeye dair hiçbir ön hazırlık yapılmadı. Uluslararası anlamda yüz yüze görüşmeler salgın nedeniyle büyük ölçüde azaltılmış durumda. Bu nedenle şu anda böyle bir temas da planlanmıyor" ifadelerini kullandı.

(Erhan Altıparmak/İHA)