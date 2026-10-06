Kubilay Aka'dan aşk itirafı: Mükemmel bir sevgiliyim diyemem - Son Dakika
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Kubilay Aka'dan aşk itirafı: Mükemmel bir sevgiliyim diyemem

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Kubilay Aka\'dan aşk itirafı: Mükemmel bir sevgiliyim diyemem
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Kubilay Aka, aşk hayatına ilişkin samimi açıklamalarda bulundu. Aşık olduğunda daha duygusal, korumacı ve paylaşımcı olduğunu söyleyen ünlü oyuncu, “Mükemmel bir sevgiliyim diyemem, hatalarım oluyor ama sevdiğim zaman gerçekten emek veren biriyim” dedi.

Kubilay Aka, özel hayatına ilişkin samimi açıklamalarda bulundu. Aşık olduğunda daha paylaşımcı, korumacı ve duygusal birine dönüştüğünü anlatan ünlü oyuncu, “Mükemmel bir sevgiliyim diyemem” sözleriyle ilişkilerde yaptığı hataların da olduğunu söyledi.

KUBİLAY AKA AŞK HAYATINI ANLATTI

Kubilay Aka, Vogue Türkiye'nin Ekim 2026 sayısına verdiği röportajda kariyerinden özel hayatına kadar birçok konuda samimi açıklamalarda bulundu. Aşk hayatından söz eden ünlü oyuncu, bir ilişkide nasıl bir sevgili olduğunu da anlattı.

“MÜKEMMEL BİR SEVGİLİYİM DİYEMEM”

Kendisini kusursuz bir sevgili olarak tanımlamayan Aka, ilişkilerinde zaman zaman hatalar yaptığını kabul etti. Ünlü oyuncu, buna karşın gerçekten sevdiği zaman ilişkisi için emek veren biri olduğunu dile getirdi.

Aşık olduğunda daha paylaşımcı, korumacı ve duygusal olduğunu belirten Aka, sağlıklı bir ilişkide güven ve doğru iletişimin önemli olduğunu ifade etti.

CANLANDIRDIĞI KARAKTERLERİN HESABINI SOKAKTA SORUYORLAR

Oyunculuğunun günlük hayatına yansımalarından da söz eden Aka, izleyicilerin zaman zaman kendisine canlandırdığı karakterlerin isimleriyle seslendiğini anlattı. Bazı kişilerin dizilerdeki karakterlerinin yaptıklarının hesabını kendisinden sorduğunu belirten oyuncu, bu durumla karşılaştığında şaşırdığını söyledi.

Kubilay AkaMagazinSon Dakika

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