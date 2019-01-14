Son Dakika Haberleri: Kucka Trabzon'dan Ayrıldı

Kucka Trabzon'dan Ayrıldı

1 saat önce

İtalya Serie A takımlarından Parma ile prensip anlaşmasına varan Trabzonspor'un başarılı orta sahası Juraj Kucka, Trabzon'dan ayrıldı.

Kucka Trabzon'dan Ayrıldı, System.String[]
İtalya Serie A takımlarından Parma ile prensip anlaşmasına varan Trabzonspor'un başarılı orta sahası Juraj Kucka, Trabzon'dan ayrıldı. Trabzonspor ile Parma arasında Kucka için yapılan görüşmelerde mutlu sona ulaşıldı. Slovak oyuncu, sabah saatlerinde özel bir uçak ile bavullarını da alarak Trabzon'da ayrıldı ve İtalya'ya gitti. Bugün Parma ile yapılacak olan son görüşmelerin ardından futbolcunun resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor. Trabzonspor, Kucka'yı 2017 yazında Milan'dan 5 milyon Euro karşılığında transfer etmişti.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 11:21 Kaynak: İHA

İtalya, Trabzonspor, Parma, Trabzon, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Trabzonsporlu Kucka, Parma'yla Anlaşarak Türkiye'den Ayrıldı Son Dakika! Bakan Çavuşoğlu'ndan Trump'a Tepki: Tehditlerine Pabuç Bırakmayız

Son Dakika! SGK, 30 İlacı Daha Ödeme Listesine Aldı Son Dakika! VakıfBank Yapılandırma Paketini Açıkladı! Kredi Faizleri Sıfırlanacak
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.1.2019 13:00:42. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kucka Trabzon'dan Ayrıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]