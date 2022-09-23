Okul bahçesinde çıkan kavganın sonu kötü oldu! Biri öldü, diğeri tutuklandı - Son Dakika
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Okul bahçesinde çıkan kavganın sonu kötü oldu! Biri öldü, diğeri tutuklandı

23.09.2022 09:52

İstanbul Küçükçekmece'de okulda fenalaşıp yaşamını yitiren Samet Gül'le olaydan 15 dakika önce kavga ettiği ortaya çıkan 14 yaşındaki M.N.O. tutuklandı.

Küçükçekmece Halkalı'daki ortaokulda geçen pazartesi iddialara göre öğle tatili sırasında bahçede duran ortaokul 2. sınıf öğrencisi Samet Gül (12), birden fenalaşarak yere yığıldı. Öğrenciler ile öğretmenler yaşadıkları şokun ardından ilk müdahaleyi yapıp, sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, 12 yaşındaki Gül'ü ilk müdahalenin ardından özel bir hastaneye kaldırdı. Çocuk yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

İNCELEME BAŞLATILDI

Olayın ardından Samet Gül'ün annesi Sevdet Gül, oğlunun ölümünde ihmal olduğunu, olaydan önce bir grupla kavga ettiğini öne sürerek polise gidip şikayetçi oldu. Sevdet Gül'ün şikayeti üzerine konuyla ilgili inceleme başlatıldı.

15 DAKİKA ÖNCE KAVGA ETMİŞLER

Yapılan çalışmalarda Samet Gül'ün olaydan 15 dakika önce 8. Sınıf öğrencisi M.N.O. ile kavga ettiklerini, M.N.O.'nun Samet Gül'e vurduğunu belirledi. Gözaltına alınan M.N.O., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. M.N.O., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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Kaynak: DHA

Küçükçekmece, Samet Gül, kavga, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Okul bahçesinde çıkan kavganın sonu kötü oldu! Biri öldü, diğeri tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Okul bahçesinde çıkan kavganın sonu kötü oldu! Biri öldü, diğeri tutuklandı - Son Dakika
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