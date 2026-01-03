Küçükçekmece'de 1 hafta önce taşındığı evde çıkan yangında kadın hayatını kaybetti - Son Dakika
Küçükçekmece'de 1 hafta önce taşındığı evde çıkan yangında kadın hayatını kaybetti

Küçükçekmece'de 1 hafta önce taşındığı evde çıkan yangında kadın hayatını kaybetti
03.01.2026 13:34
Küçükçekmece\'de 1 hafta önce taşındığı evde çıkan yangında kadın hayatını kaybetti
Haber Videosu

İstanbul Küçükçekmece'de 6 katlı bir binada henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. 1 hafta önce daireye taşındığı öğrenilen kadın, çıkan yangında hayatını kaybetti. Yangın esnasında binada mahsur kalanlar ise itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kurtarıldı.

İstanbul Küçükçekmece'de 6 katlı bir binada çıkan yangında, yeni taşındığı dairesinde mahsur kalan kadın hayatını kaybetti. Olayla ilgili araştırmalar devam ediyor.

6 KATLI BİNADA YANGIN ÇIKTI

Yangın, saat 10: 30 sıralarında Küçükçekmece Kanarya Mahallesi 2. Arıkuşu Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sokak üzerinde bulunan 6 katlı binada yangın çıktı. Dumanları gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangında bina içerisinde bulunan vatandaşlar itfaiye ekipleri tarafından tahliye edildi. Yangın ekiplerinin müdahalesinin ardından kontrol altına alınarak soğutma çalışması yapıldı.

Küçükçekmece'de 1 hafta önce taşındığı evde çıkan yangında kadın hayatını kaybetti

CANSIZ BEDENİ YANGINDAN SONRA BULUNDU

İtfaiye ekiplerinin yangın sonrası daire içerisinde yaptıkları soğutma çalışma esnasında bir kişinin hareketsiz halde olduğunu tespit etti. Sağlık ekiplerinin yaptıkları kontrolde baygın vaziyette bulunan ve isminin Güllü S., olduğu öğrenilen kadının hayatını kaybettiğini tespit etti. Polis ekipleri daire içerisinde detaylı inceleme çalışması yaptı. Hayatını kaybeden kadının cenazesi daha sonra Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Hayatını kaybeden kadının kesin ölüm nedeni ise yapılacak olan otopsi sonrasında netlik kazanacak.

Küçükçekmece'de 1 hafta önce taşındığı evde çıkan yangında kadın hayatını kaybetti

1 HAFTA ÖNCE TAŞINMIŞ

Yangında yan binada oturan Mehmet Sevgili, "Bizimde haberimiz yoktu. Sabah kalktığımızda yangın vardı. Burada tek başına yaşıyordu. Zaten yeni tanışmıştı. Kendisi kuaförmüş" dedi. Öte yandan çıkan yangında hayatını kaybeden Güllü S.,'nin 1 hafta önce buraya taşındığı öğrenildi.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Küçükçekmece, Güvenlik, İstanbul, İtfaiye, 3-sayfa, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3-sayfa Küçükçekmece'de 1 hafta önce taşındığı evde çıkan yangında kadın hayatını kaybetti - Son Dakika

Küçükçekmece'de 1 hafta önce taşındığı evde çıkan yangında kadın hayatını kaybetti
