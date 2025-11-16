"Küllerinden Doğan Umut" Sergisi, Eskişehir'de Sanatseverlerle Buluştu

(ESKİŞEHİR) - Eskişehir Büyükşehir Belediye (EBB) Başkanı Ayşe Ünlüce, Aydın Doğan Vakfı tarafından hayata geçirilen ve Atatürk Kültür Sanat ve Kongre Merkezi'nde sanatseverlerle buluşan "Küllerinden Doğan Umut" sergisini gezdi. Ünlüce, "Sanatın iyileştirici gücüyle doğanın yeniden var oluş hikayesini bir araya getiren çok anlamlı bir sergiye ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyuyoruz" dedi.

Ünlüce, CHP Eskişehir Milletvekili Jale Nur Süllü ile Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliği yaptığı ve Aydın Doğan Uluslararası Karikatür Yarışması'nın 40 yıllık arşivinden seçilen eserlerle hazırlanan "Küllerinden Doğan Umut" sergisini ziyaret etti.

Son yıllarda yaşanan orman yangınlarının ardından doğanın kendini yenileme gücüne dikkati çeken sergiye ev sahipliği yapmaktan dolayı mutluluk duyduklarını belirten Ünlüce, şunları söyledi:

"Orman yangınlarına, ağaç katliamlarına vurgu yapan bu sergi, gerçekten çok etkileyici. Bu vesile ile orman yangınlarında hayatını kaybeden şehitlerimizi bir kez daha rahmet ile anıyorum. Serginin bir diğer önemi ise Aydın Doğan Vakfı'nın, bu sergi ile 1990 yılından bu yana 5 milyona yakın fidanı toprakla buluşturan ÇEKÜL Vakfı iş birliğiyle, '7 Ağaç' projesi kapsamında bin 166 adet fidanı toprakla buluşturacak olması. ÇEKÜL Vakfı'nın '7 Ağaç Ormanları' programı ise her bireyin her yıl tükettiği kadar ağacı doğaya geri kazandırmasına olanak sağlıyor. Aydın Doğan Vakfı da bu anlamlı projeye katkı sunarak, gelecek nesillere daha yeşil bir dünya bırakma yolunda örnek bir adım atıyor. Hem sanata hem de doğaya katkı sunan bu tür projeler geleceğimiz adına büyük bir umut yaratıyor."

CHP'li Süllü ise ev sahipliği dolayısıyla Büyükşehir Belediyesi'ni tebrik ettiğini söyleyerek, "Hem orman yangınları hem de insanoğlunun faaliyetleri nedeniyle doğaya verdiği zarar burada karikatürize ediliyor. Aydın Doğan Vakfı'na teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Sergi, 28 Kasım'a kadar ziyarete açık olacak.