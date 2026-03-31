Pakistan ve Çin'den Orta Doğu'ya Ateşkes Çağrısı

Pakistan ve Çin, İsrail ve ABD'nin İran'a yönelik saldırıları devam ederken, Orta Doğu'da barış ve istikrarın yeniden tesisini hedefleyen, derhal ateşkes çağrısında bulundukları ortak bir açıklama yaptı. Pakistan Dışişleri Bakanı Ishaq Dar ve Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi'nin Çin'de yaptıkları görüşmenin ardından yayınladıkları ortak açıklamada, ABD-İsrail ile İran arasındaki savaşın bir ayı aşkın süredir devam ettiğine dikkat çekilerek, saldırıların başlamasından bu yana İran'ın Hürmüz Boğazı üzerinden gerçekleştirilen petrol ve doğal gaz sevkiyatlarını fiilen engellemesi, dünya genelinde ciddi ekonomik sıkıntılara yol açtığı vurgulandı.

Çatışmaların derhal sona erdirilmesi çağrısında bulunulan ortak açıklamada, çatışmanın yayılmasını önlemek için azami çabanın gösterilmesini ve savaştan etkilenen tüm bölgelere insani yardım ulaştırılmasına izin verilmesi talep edildi.

Taraflar arasında diyaloğun derhal başlatılması çağrısında bulunulan açıklamada, "Diyalog ve diplomasi, anlaşmazlıkların çözümünde tek geçerli seçenektir. Çin ve Pakistan, ilgili tarafları müzakere başlatmaya, anlaşmazlıkların barışçıl yollarla çözümüne bağlı kalmaya ve barış görüşmeleri süresince güç kullanımından ya da güç tehdidinden kaçınmaya davet etmektedir" denildi.

Açıklamada, taraflardan sivillere ve sivil altyapıya yönelik saldırıları derhal durdurması çağrısında bulunuldu.

Hürmüz Boğazı'nın küresel mal ve enerji taşımacılığı açısından hayati bir güzergah olarak nitelendirildiği açıklamada, boğazda mahsur kalan gemi ve mürettebatın güvenliğinin sağlanması ve boğazın en kısa sürede geçişlere yeniden acıkması talep edildi. - İSLAMABAD