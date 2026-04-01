ABD siyasetinde skandal: Eski bakan Noem ve eşi hakkındaki iddialar Beyaz Saray koridorlarını sarstı
ABD siyasetinde skandal: Eski bakan Noem ve eşi hakkındaki iddialar Beyaz Saray koridorlarını sarstı

ABD siyasetinde skandal: Eski bakan Noem ve eşi hakkındaki iddialar Beyaz Saray koridorlarını sarstı
01.04.2026 01:17
ABD İç Güvenlik Bakanlığı görevinden 1 Nisan itibarıyla ayrılan Kristi Noem’in eşi Bryon Noem hakkında İngiliz basınında yer alan sızdırılmış görüntüler ve müstehcen yazışma iddiaları, ülkede ulusal güvenlik tartışmalarını alevlendirdi. Daily Mail’in özel haberine göre, 32 yıllık evli ve üç çocuk babası Bryon Noem’in, internet platformlarında kadın kılığına girerek uygunsuz paylaşımlar yaptığı ve yetişkin eğlence sektörü çalışanlarıyla şantaj riski barındıran iletişimler kurduğu öne sürüldü.

ABD’de İç Güvenlik Bakanlığı görevini 1 Nisan itibariyle devreden Kristi Noem’in eşi Bryon Noem hakkında ortaya atılan iddialar ve sızdırılan görüntüler ülkede geniş yankı uyandırdı. İngiliz basınında yer alan haberlerde, Bryon Noem’in çevrim içi platformlarda farklı bir kimlikle iletişim kurduğu ve çeşitli yazışmalar yaptığı iddia edildi.

ABD siyasetinde skandal: Eski bakan Noem ve eşi hakkındaki iddialar Beyaz Saray koridorlarını sarstı

İDDİALAR VE GÖRÜNTÜLER GÜNDEM OLDU

Daily Mail’de yer alan haberde, 56 yaşındaki Bryon Noem'in kadın kıyafetleri giyerek, yetişkin eğlence sektöründe çalışan kadınlara müstehcen konuşmalar yaptığı belirtildi.   Haberde, bu iddialara dayanak olarak çeşitli görüntü ve mesaj kayıtlarının incelendiği ifade edildi.

Gazetenin ses getiren haberine göre, Kristi Noem'in kocası Bryon Noem, internette devasa sahte göğüsler taktığı fotoğraflarını paylaşan gizli bir transvestit. Btron Noem bir diğer fotoğrafta da vücudunu saran yeşil tayt ve iki belirgin göğsünü örten beyaz bir üst giymiş halde görülüyor. Şaşırtıcı bir şekilde, Bryon'ın yüzü her iki resimde de net bir şekilde görülebiliyor.

ABD siyasetinde skandal: Eski bakan Noem ve eşi hakkındaki iddialar Beyaz Saray koridorlarını sarstı

NOEM’DEN İDDİALARA YANIT

İngiliz yayın organının telefonla ulaştığı Bryon Noem’in, açık içerikli yazışmalar yaptığı veya kadın kılığına girerek fotoğraflar paylaştığı iddialarını doğrudan yalanlamadığı aktarıldı.

Haberde, Noem’e eşi hakkında uygunsuz yorumlarda bulunduğu ve bu durumun olası bir şantaj riskine yol açabileceği yönündeki değerlendirmelerin de iletildiği belirtildi.

Bryon Noem’in ise bu iddialara ilişkin, “Bu duruma yol açacak türden herhangi bir yorum yapmadım. İkinci iddiayı reddediyorum” şeklinde yanıt verdiği ve ardından görüşmeyi sonlandırdığı ifade edildi.

“AİLE OLARAK YIKILDIK” AÇIKLAMASI

Haberlerin yayılmasından sonra Noem ailesi cephesinden yapılan açıklamada, ortaya çıkan iddiaların aileyi derinden etkilediği belirtildi. Açıklamada, “Aile bu gelişmeler karşısında şok oldu” ifadelerine yer verilirken, mahremiyete saygı gösterilmesi çağrısı yapıldı.

GÜVENLİK ENDİŞESİ TARTIŞMASI

Haberde görüşlerine yer verilen bazı güvenlik uzmanları ise, kamu görevinde bulunan kişilerle bağlantılı bu tür iddiaların potansiyel riskler doğurabileceğine dikkat çekti. Özellikle bir yayın kuruluşunun elde ettiği bu görüntü ve yazışmalara düşman istihbarat servislerinin de kolayca ulaşabileceğine dikkat çekildi. 

YASAK AŞK İDDİASI

Öte yandan Kristi Noem'in de, danışmanı Corey Lewandowski ile yasak aşk yaşadığı iddiaları uzun süredir kulislerde konuşuluyordu.  

Lisede tanışan Kristi ve Bryon Noem 1992'de evlendiler. Çiftin Kassidy (31), Kennedy (29) adında iki kız çocuğu ile Booker (23) adında bir erkek çocukları bulunuyor. 

Advertisement
