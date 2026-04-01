Mutluluğun zirvesinde olan Montella, kötü haberi canlı yayında aldı

A Milli Futbol Takımımızın 2026 FIFA Dünya Kupası play-off final maçında Kosova’yı 1-0 mağlup ederek Dünya Kupası biletini aldığı maçta İtalyan teknik direktör Vincenzo Montella duygusal bir ironi yaşadı. Ay-yıldızlı ekibimizin galibiyetini kutlayan İtalyan çalıştırıcı, röportaj alanına girdiği anda kendi ülkesinden gelen elenme haberiyle sarsıldı.

İTALTA'NIN ELENİŞİNİ CANLI YAYINDA ÖĞRENDİ

Maçın bitiş düdüğüyle birlikte oldukça keyifli olduğu gözlenen Vincenzo Montella, yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulunmak üzere mixed zone bölgesine yöneldi. Ancak tam o esnada çevredeki yetkililerden aldığı haber, deneyimli hocanın yüzündeki tebessümü yok etti. Montella’nın ülkesi İtalya, Bosna Hersek’e karşı normal süresi ve uzatmaları eşitlikle geçilen maçta, seri penaltı atışları sonucunda mağlup olarak turnuvaya veda etti. Kendi takımının başarısını paylaşmaya gelen Montella'nın kısa süreliğine yüzündeki tebessümün kaybolduğu görüldü. Deneyimli hoca, İtalya'nın elenmesi hakkında yorum yapmadı.

''GİDEMESEK BİLE TÜM SORUMLULUK BANA AİT OLACAKTI''

Öte yandan yayıncı kuruluşa maç hakkında yorum yapan Vincenzo Montella "Maçtan önce çocuklara da söyledim, onlar ellerinden gelen her şeyi yaptı. Gidemezsek bile tüm sorumluluk bana ait olacaktı. Onlar her şeyi başardı. Şimdi birlikte güzel bir yolda devam edeceğiz." dedi.

''HAYALLERİMİZE KAVUŞTUK, MUTLUYUZ''

Dünya Kupası için sorulan soruyu yanıtlayan Vincenzo Montella "Bu mesleği yapan herkes Dünya Kupası'nı her zaman arzular. Tüm ekiple bunu konuştuk. Hayallerimize kavuştuk, mutluyuz. İnanılmaz bir duygu, kelimelerle tarifi yok. Bu meslekte Dünya Kupası zirve. Onu paylaşmak, yaşamak harika olacak. Tüm çalışanlar, yönetim... Herkes inanılmaz katkıda bulundu. Herkese teşekkürler." diye konuştu.