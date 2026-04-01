Mutluluğun zirvesinde olan Montella, kötü haberi canlı yayında aldı

01.04.2026 01:15
A Milli Takımımızın İtalyan teknik direktörü Vincenzo Montella, 1-0 kazanılan Kosova maçının ardından röportaj alanına geldiği sırada ülkesi İtalya'nın Bosna Hersek'e penaltılar sonucu elendiği haberini aldı. Yüzündeki mutluluk kısa süreliğine kaybolan deneyimli hoca, İtalya'nın elenmesi hakkında yorum yapmadı.

A Milli Futbol Takımımızın 2026 FIFA Dünya Kupası play-off final maçında Kosova’yı 1-0 mağlup ederek Dünya Kupası biletini aldığı maçta İtalyan teknik direktör Vincenzo Montella duygusal bir ironi yaşadı. Ay-yıldızlı ekibimizin galibiyetini kutlayan İtalyan çalıştırıcı, röportaj alanına girdiği anda kendi ülkesinden gelen elenme haberiyle sarsıldı.

İTALTA'NIN ELENİŞİNİ CANLI YAYINDA ÖĞRENDİ

Maçın bitiş düdüğüyle birlikte oldukça keyifli olduğu gözlenen Vincenzo Montella, yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulunmak üzere mixed zone bölgesine yöneldi. Ancak tam o esnada çevredeki yetkililerden aldığı haber, deneyimli hocanın yüzündeki tebessümü yok etti. Montella’nın ülkesi İtalya, Bosna Hersek’e karşı normal süresi ve uzatmaları eşitlikle geçilen maçta, seri penaltı atışları sonucunda mağlup olarak turnuvaya veda etti. Kendi takımının başarısını paylaşmaya gelen Montella'nın kısa süreliğine yüzündeki tebessümün kaybolduğu görüldü. Deneyimli hoca, İtalya'nın elenmesi hakkında yorum yapmadı.

''GİDEMESEK BİLE TÜM SORUMLULUK BANA AİT OLACAKTI''

Öte yandan yayıncı kuruluşa maç hakkında yorum yapan Vincenzo Montella "Maçtan önce çocuklara da söyledim, onlar ellerinden gelen her şeyi yaptı. Gidemezsek bile tüm sorumluluk bana ait olacaktı. Onlar her şeyi başardı. Şimdi birlikte güzel bir yolda devam edeceğiz." dedi.

''HAYALLERİMİZE KAVUŞTUK, MUTLUYUZ''

Dünya Kupası için sorulan soruyu yanıtlayan Vincenzo Montella "Bu mesleği yapan herkes Dünya Kupası'nı her zaman arzular. Tüm ekiple bunu konuştuk. Hayallerimize kavuştuk, mutluyuz. İnanılmaz bir duygu, kelimelerle tarifi yok. Bu meslekte Dünya Kupası zirve. Onu paylaşmak, yaşamak harika olacak. Tüm çalışanlar, yönetim... Herkes inanılmaz katkıda bulundu. Herkese teşekkürler." diye konuştu.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Atakan Mercan Atakan Mercan:
    O artık sapına kadar yerli ve milli. İtalya defterini çoktan kapatmış 8 1 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Nihat Kahveci tarihi zaferden sonra kendinden geçti
İbrahim Hacıosmanoğlu 3 kelime ile Dünya Kupası'ndaki hedefimizi açıkladı
Neler yaptın öyle Uğurcan! Bütün Türkiye onu konuşuyor
Sabahlara kadar uyumak yok! İşte Dünya Kupası maç takvimimiz
Çeyrek asır bekledik! İşte Dünya Kupası'ndaki rakiplerimiz
24 yıllık hasret sona erdi! A Milli Takımımız Dünya Kupası'nda
İran'dan, Suudi Arabistan'da ABD'li pilotların bulunduğu bölgeye saldırı
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.04.2026 02:31:09. #7.12#
