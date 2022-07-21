Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Yavuz'dan, Çanakkale Valisi Aktaş'a ziyaret - Son Dakika
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Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Yavuz'dan, Çanakkale Valisi Aktaş'a ziyaret

21.07.2022 14:53
Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Yavuz'dan, Çanakkale Valisi Aktaş'a ziyaret

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, Çanakkale Valiliğini ziyaret etti.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, Çanakkale Valiliğini ziyaret etti.

Bir dizi ziyaret ve inceleme için Çanakkale'ye gelen Bakan Yardımcısı Yavuz, Vali İlhami Aktaş tarafından karşılandı.

Özgül Özkan Yavuz, daha sonra Valilik Şeref Defteri'ni imzaladı.

Vali Aktaş, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz'a ziyaretin anısına minyatür şehitler abidesi hediye etti.

Ziyarete Çanakkale Savaşları ve Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Güzel Sanatlar Genel Müdür Vekili Ömer Faruk Belviranlı, Sinema Genel Müdür Yardımcısı Selçuk Yavuzkanat, Devlet Opera ve Bale Genel Müdür Yardımcısı Solmaz Haberal, Devlet Tiyatroları Genel Müdür Yardımcısı Emre Başer, Kütüphane ve Yayımlar Genel Müdür Yardımcısı Taner Beyoğlu ile Çanakkale İl Kültür ve Turizm Müdürü Murat Yılmaz da katıldı.

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Kaynak: AA

Özgül Özkan Yavuz, İlhami Aktaş, Çanakkale, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Yavuz'dan, Çanakkale Valisi Aktaş'a ziyaret - Son Dakika

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