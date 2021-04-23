Kumarhaneye çevrilen evdeki 3 kişiye 66 bin lira ceza - Son Dakika

Kumarhaneye çevrilen evdeki 3 kişiye 66 bin lira ceza

23.04.2021 15:27
Kumarhaneye çevrilen evdeki 3 kişiye 66 bin lira ceza, System.String[]

AYDIN'ın Efeler ilçesinde, polis ekiplerince eve yapılan baskında, 3 kişinin koronavirüse rağmen kumar oynadığı belirlenirken, 66 bin 78 lira ceza kesildi.

AYDIN'ın Efeler ilçesinde, polis ekiplerince eve yapılan baskında, 3 kişinin koronavirüse rağmen kumar oynadığı belirlenirken, 66 bin 78 lira ceza kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Ilıcabaşı Mahallesi'ndeki evde kumar oynandığı bilgisine ulaştı. Bunun üzerine ekipler, dün akşam eve operasyon düzenledi. Evde yapılan aramalarda; kumar oynanan materyaller, seri numarası silinmiş pompalı tüfek, tüfeğe ait 7 fişek ve 1 kurusıkı tabanca ele geçirildi. Koronavirüs tedbirlerine rağmen kumar oynadığı tespit edilen 3 kişiye ise toplam 66 bin 78 lira ceza uygulandı. Emniyette ifadeleri alınan 3 kişi, adli işlem uygulandıktan sonra serbest bırakıldı.


Kumarhaneye çevrilen evdeki 3 kişiye 66 bin lira ceza

Emniyet Müdürlüğü, Koronavirüs, Efeler, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kumarhaneye çevrilen evdeki 3 kişiye 66 bin lira ceza - Son Dakika


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