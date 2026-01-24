Kur'an Kursu Temeli Atıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Kur'an Kursu Temeli Atıldı

Kur\'an Kursu Temeli Atıldı
24.01.2026 15:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırklareli Valisi Turan, İnece'de yeni Kur'an kursu binasının temelini attı.

Kırklareli Valisi Uğur Turan, İnece beldesinde yapılacak Kur'an kursu binasının temel atma törenine katıldı.

İnece beldesinin Ulukonak Mahallesi'nde inşa edilecek Kur'an kursu binasının temel atma töreninde konuşan Turan, projeye katkı sunan hayırseverlere teşekkür etti.

Temeli atılan binada Kur'an ile aydınlanan gençlerin yetişeceğini belirten Turan, kent genelinde eğitimden altyapıya kadar her alanda yatırımların sürdüğünü söyledi.

Törende İl Müftüsü Yusuf Eviş ile İnece Belediye Başkanı İlhan Arı da birer konuşma yaptı. Konuşmaların ardından Kur'an kursu binasının temeli dualarla atıldı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Güncel, Kültür, İnece, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kur'an Kursu Temeli Atıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
II. Abdülhamid dönemine ait 150 yıllık belgeler gün yüzüne çıkarıldı II. Abdülhamid dönemine ait 150 yıllık belgeler gün yüzüne çıkarıldı
TikTok’un ABD’de yeni sahipleri belli oldu TikTok'un ABD'de yeni sahipleri belli oldu
Kar engel olamadı: Nikah salonuna gidemeyen çiftin imzası evde atıldı Kar engel olamadı: Nikah salonuna gidemeyen çiftin imzası evde atıldı
ABD’de yine göçmen operasyonu skandalı: 5 yaşındaki çocuk gözaltına mı alındı ABD'de yine göçmen operasyonu skandalı: 5 yaşındaki çocuk gözaltına mı alındı?
Yakalanmamak için kadın kıyafetleri giyip, sürekli adres değiştirmiş Yakalanmamak için kadın kıyafetleri giyip, sürekli adres değiştirmiş
Uzmanı açıkladı Dondurucu soğuklar geride mi kalıyor Uzmanı açıkladı! Dondurucu soğuklar geride mi kalıyor?

16:21
Açılış töreninde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı kızdıran eksiklik: Hemen getirin
Açılış töreninde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdıran eksiklik: Hemen getirin
15:38
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan CHP lideri Özel’e Hatay eleştirisi: 3 yıldır neredeydin
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP lideri Özel'e Hatay eleştirisi: 3 yıldır neredeydin?
14:43
Bunun adı saf kötülük Eşini koli bandıyla bağlayıp kezzapla yaktı
Bunun adı saf kötülük! Eşini koli bandıyla bağlayıp kezzapla yaktı
14:41
Logodan Türk bayrağını kaldıran Ardahan Valiliği geri adım attı
Logodan Türk bayrağını kaldıran Ardahan Valiliği geri adım attı
14:39
Uyuşturucu soruşturmasında yeni ifade Söyledikleri Mehmet Akif Ersoy ve Veyis Ateş’i zora sokacak
Uyuşturucu soruşturmasında yeni ifade! Söyledikleri Mehmet Akif Ersoy ve Veyis Ateş'i zora sokacak
13:49
Tutanaklara yansıdı: İşte Öcalan’ın ’’PKK’nın başındaki Türk’’ dediği isim
Tutanaklara yansıdı: İşte Öcalan'ın ''PKK'nın başındaki Türk'' dediği isim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.01.2026 17:04:11. #7.11#
SON DAKİKA: Kur'an Kursu Temeli Atıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.