Son Dakika Haberleri: Kurban Bayramı'nda trafik kazaları Ramazan Bayramı'na oranla yüzde 10 azaldı
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Kurban Bayramı'nda trafik kazaları Ramazan Bayramı'na oranla yüzde 10 azaldı

48 dakika önce

Kurban Bayramı'nda trafik kazaları Ramazan Bayramı'na oranla yüzde 10 azaldı Erzurum'da 9 bin 806 araç denetlendi, bin 831 sürücüye cezai işlem uygulandıERZURUM - Erzurum Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü'nce Kurban bayramı tatili boyunca 9 bin 806 araç denetlendi.

Kurban Bayramı'nda trafik kazaları Ramazan Bayramı'na oranla yüzde 10 azaldı
Erzurum'da 9 bin 806 araç denetlendi, bin 831 sürücüye cezai işlem uygulandı
ERZURUM - Erzurum Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü'nce Kurban bayramı tatili boyunca 9 bin 806 araç denetlendi. Denetimlerde bin 831 sürücüye cezai işlem uygulandı.
Erzurum bölge genelinde Kurban Bayramı tatili boyunca Trafik ekipleri denetimlerini sürdürdü. Ramazan bayramı tatiline oranla yaşanan kazalarında yüzde 10 oranında azalma görülürken, 52 ekip 200 personel ile muhtelif noktalarda 24 saat aralıksız denetimlerini sürdürdü.
Erzurum İl Emniyet Müdür Yardımcısı Mustafa İzzet Ersoy, Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürü Murat Parmaksızoğlu ile birlikte yaptığı açıklamada, Trafikte kazaların önlenmesi konusunda tedbirler en üst seviyeye çıkarıldığını belirterek, yaklaşık 10 bin aracın denetlendiği ve kusurlu 1831 sürücü hakkında cezai işlem uygulandığı açıkladı.
Ramazan Bayramı, Kurban Bayramı, Yerel

Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 12:11 Kaynak: İHA
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