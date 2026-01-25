Kurt Sürüleri Iğdır'da Mahallelere İndi

Haber: Serdar Ünsal

(IĞDIR) - Iğdır'da soğuk hava ve yoğun kar yağışı yaban hayatını olumsuz etkiliyor. Doğada yiyecek bulmakta zorlanan kurt sürüleri, şehrin mahallelerine ve beldelerine kadar inerek vatandaşlarda tedirginliğe yol açtı.

Kış şartlarının çetinleşmesiyle birlikte, Iğdır'da yaban hayvanları yiyecek arayışı için yerleşim yerlerini mesken tutmaya başladı.

Son 24 saat içerisinde şehrin farklı noktalarında görülen kurt sürüsü, cep telefonu kameralarına anbean yansıdı.