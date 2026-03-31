Kurtarılan Eşeğe Yeni Yuvası

(AYDIN) - Kuşadası Evcil Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi, Söke'de kömür madeni ocağı yakınlarında saplandığı çamurdan vatandaşlar tarafından kurtarılan eşeğin yeni yuvası oldu. Çalışanların "Fıstık" adını verdiği eşek, sevimliğiyle kısa sürede merkezin maskotu haline geldi.

Söke'ye bağlı Çavdar Mahallesi'nde bulunan kömür madeni ocağı yakınlarında geçen hafta sahipsiz bir eşek çamura saplandı. Durumu fark eden duyarlı vatandaşlar, eşek için kurtarma çalışması başlattı. Uzun süren uğraşların ardından saplandığı çamurdan çıkarılan eşek, Kuşadası Evcil Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde bakıma alındı. Yeni yaşam alanını kısa sürede benimseyen eşeğe merkezde görevli personel "Fıstık" adını verdi.

Eşeği teslim aldıklarında durumunun kritik olduğunu belirten Kuşadası Evcil Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Sorumlusu Fulya Akıllı, "Hayvanseverlerin çabasıyla kurtarılan Fıstık'a sahip çıktığımız için çok mutluyuz. Fıstık'ın burada her türlü ihtiyacı karşılanıyor. Ayrıca düzenli olarak bakımı da yapılıyor. Yeni yaşam alanına çok alıştı. Ben, duyarlı davranıp, yaşaması için Fıstık'a bir şans daha veren hayvanseverlere çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.