Kurtarılan Eşeğe Yeni Yuvası
Kurtarılan Eşeğe Yeni Yuvası

31.03.2026 15:07
Söke'de çamurdan kurtarılan eşek, Kuşadası Rehabilitasyon Merkezi'nde 'Fıstık' adını aldı.

(AYDIN) - Kuşadası Evcil Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi, Söke'de kömür madeni ocağı yakınlarında saplandığı çamurdan vatandaşlar tarafından kurtarılan eşeğin yeni yuvası oldu. Çalışanların "Fıstık" adını verdiği eşek, sevimliğiyle kısa sürede merkezin maskotu haline geldi.

Söke'ye bağlı Çavdar Mahallesi'nde bulunan kömür madeni ocağı yakınlarında geçen hafta sahipsiz bir eşek çamura saplandı. Durumu fark eden duyarlı vatandaşlar, eşek için kurtarma çalışması başlattı. Uzun süren uğraşların ardından saplandığı çamurdan çıkarılan eşek, Kuşadası Evcil Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde bakıma alındı. Yeni yaşam alanını kısa sürede benimseyen eşeğe merkezde görevli personel "Fıstık" adını verdi.

Eşeği teslim aldıklarında durumunun kritik olduğunu belirten Kuşadası Evcil Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Sorumlusu Fulya Akıllı, "Hayvanseverlerin çabasıyla kurtarılan Fıstık'a sahip çıktığımız için çok mutluyuz. Fıstık'ın burada her türlü ihtiyacı karşılanıyor. Ayrıca düzenli olarak bakımı da yapılıyor. Yeni yaşam alanına çok alıştı. Ben, duyarlı davranıp, yaşaması için Fıstık'a bir şans daha veren hayvanseverlere çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

Hayvan Hakları, Yerel Haberler, Kuşadası, Güncel, Çevre

Son Dakika Güncel Kurtarılan Eşeğe Yeni Yuvası - Son Dakika

SON DAKİKA: Kurtarılan Eşeğe Yeni Yuvası - Son Dakika
