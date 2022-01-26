Kurtlar yerleşim yerlerine indi - Son Dakika

Adıyaman'ın Besni ve Gerger ilçelerinde kar nedeniyle aç kalan kurtlar, yerleşim yerlerine yakın bölgelerde görüntülendi.
Geçtiğimiz hafta salı günü başlayan yoğun kar yağışı, Adıyaman'da yaban hayatını etkiliyor. Kar kalınlığının bazı bölgelerde 1 metreyi geçtiği Adıyaman'da yaban hayvanları yiyecek bulmak için yüksek kesimlerden yerleşim yerlerinin bulunduğu alanlara inmeye başladı.
Gerger ilçesinde Hasan Aslan, aracıyla ilerlerken Fatih Mahallesi yakınlarında yolda ve tarlada 4 adet kurt görüntüledi.
Yine Besni ilçesine bağlı Şambayat beldesi Karahalil köyü mevkiinde ise Burak Taş aracıyla ilerlediği sırada, kurt da yolda koşarken görüntülendi. - ADIYAMAN
Kaynak: İHA
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