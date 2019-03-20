Son Dakika Haberleri: Kurttepe Kadın Sohbet ve Dayanışma Evi Törenle Açıldı

Kurttepe Kadın Sohbet ve Dayanışma Evi Törenle Açıldı

1 saat önce

Adana'da Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, Kurttepe Kadın Sohbet ve Dayanışma Evi'nin açılışını gerçekleştirdi.

Kurttepe Kadın Sohbet ve Dayanışma Evi Törenle Açıldı, System.String[]
Adana'da Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, Kurttepe Kadın Sohbet ve Dayanışma Evi'nin açılışını gerçekleştirdi.

Kadınların hayatını kolaylaştırmak için projeler ürettiklerini belirten Soner Çetin, Çalışan kadınlarımızı da düşünüyoruz ve semt kreşleri açıyoruz. Hem semt kreşlerinin hem de sohbet evlerinin sayısı artacakö dedi. Açılış törenine CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, CHP Çukurova İlçe Başkanı Remzi Ümit Atay ve İYİ Parti Çukurova İlçe Başkanı İlker Akça ile çok sayıda vatandaş katıldı. Törende konuşan Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, elinden makas düşürmeyen bir belediye başkanı olduğunu belirterek, göreve geldiği günden bu yana her hafta bir açılış yaptığını ve temel attığını kaydetti. Göreve geldikten sonra ilk 7 ayda toplu açılış töreni düzenlediğini vurgulayan Başkan Çetin, 4 yıl boyunca 4 kez toplu açılış düzenlediklerini anlattı. Başkan Çetin şöyle devam etti

Çukurova Belediyesi olarak Türkiye'ye örnek projelere imza attık. 4 kadın sohbet ve dayanışma evi, 13 emekli dinlenme evi, 7 semt kreşi açtık. Ayrıca Atatürk Yaşam Köyü'nde kadınlarımız 27 aynı alanda meslek kursu alıyor. Ben kadınlarımıza güveniyorum. Onların yaşamını kolaylaştırmak ve istihdamının önündeki engelleri kaldırmak için elimizden geleni yapıyoruz. Belediyecilikte çıtayı çok yükselttik. Artık Türkiye'de belediyecilik yapmak çok zor.

BU TESİSE SAHİP ÇIKIN

Konuşmasında semt kreşlerine vurgu yapan Başkan Çetin, belediye başkan adaylarına Semt kreşi açacak mısınızö sorusunun yöneltildiğini belirterek, Türkiye'de en çok semt kreşi açan belediye Çukurova'dırö ifadesini kullandı. Başkan Çetin, açılan sohbet evinde spor salonu ve kütüphane olduğunu açıkladı, kadınlardan tesise sahip çıkmalarını ve kütüphanenin zenginleştirilmesini istedi. Soner Çetin'in konuşmasının ardından Kurttepe Kadın Sohbet ve Dayanışma Evi törenle açıldı. - Adana

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 02:00 Kaynak: DHA

Soner Çetin, Çukurova, Kurttepe, Güncel
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