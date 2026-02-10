Kurtulmuş'tan 2. Abdülhamid Anması

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Sultan 2. Abdülhamid'in vefatının 108'inci yılı nedeniyle anma mesajı yayımladı.

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, "Sultan 2. Abdülhamid Han'ı, vefatının 108'inci yıl dönümünde rahmetle anıyorum. Vatan topraklarının korunmasını esas alan milli siyaseti ve zamanın ruhunu yakalamaya yönelik büyük reformları ile Cumhuriyetimizi kuran iradenin yeşereceği zemini hazırlayan Sultan Abdülhamid Han, daima hayırla yad edilecektir. Ruhu şad olsun." ifadelerine yer verdi.