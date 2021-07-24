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Kuşadası Milli Park'ındaki şezlong ve şemsiye fiyatları tepki topladı: Bu kadar da olmaz, yazıktır, günahtır - Son Dakika

Kuşadası Milli Park'ındaki şezlong ve şemsiye fiyatları tepki topladı: Bu kadar da olmaz, yazıktır, günahtır

24.07.2021 18:00

Aydın'ın Kuşadası ilçesindeki Dilek Yarımadası Milli Parkı'nda bulunan plajlarda, işletmeci firma tarafından belirlenen şezlong ve şemsiye kiralama fiyatlarını yüksek bulan tatilciler duruma isyan etti. Tepkilerini sosyal medyadan paylaştıkları mesajlarla dile getiren tatilciler, "Bu kadar da olmaz, iki şezlong bir şemsiye 200 TL, yazıktır, günahtır" gibi yorumlar paylaştı.

Güzelçamlı Mahallesi'nde bulunan Büyük Menderes Deltası Dilek Yarımadası Milli Parkı içindeki plaj, lokanta ve büfelerin işletmeciliği için Haziran ayında yapılan ihaleyi kazanan firma uyguladığı fiyat politikası ile büyük tepki çekti. Yıllık 4.2 milyon TL bedelle ihaleyi kazanan firmanın sunduğu hizmetlerde vatandaşlardan yüksek ücretler talep etmesi Milli Park ziyaretçileri tarafından "İhaleyi yüksek rakamlara alan firma bu fahiş fiyat politikası ile yakında Milli Park'ı halka kapatır" yorumlarının yapılmasına neden oldu.

Kuşadası Milli Park'ındaki şezlong ve şemsiye fiyatları tepki çekti: Bu kadar da olmaz, yazıktır, günahtır

FİYATINI DUYAN KULAKLARINA İNANAMADI

Denizden ücretsiz yararlanmak isteyenler için belirli alanların ayrılmasının ardından firma tarafından koylardaki plajlara şezlong ve şemsiyeler yerleştirilip hizmete açıldı. Halka tahsis edilen bölümde yer bulamayınca plajların özel kısımlarına yönelen aileler 2 şezlong ve 1 şemsiye için kiralama bedeli olarak 200 TL ödemeleri gerektiğini duyunca ne olduklarını şaşırdı.

Kuşadası Milli Park'ındaki şezlong ve şemsiye fiyatları tepki çekti: Bu kadar da olmaz, yazıktır, günahtır

SOSYAL MEDYADAN TEPKİ GÖSTERDİLER

İstenen fahiş fiyat karşısında adeta şok geçiren ziyaretçiler, tepkilerini sosyal medyada da dile getirdi. Tatilciler sosyal medya üzerinden yayımladıkları mesajlarda Dilek Yarımadası Milli Parkı gibi doğa harikası bir yerde halkın bu tür hizmetlerden daha ucuza faydalanması gerektiğini belirttiler. Bazı mesajlarda ise "Bu kadar da olmaz, iki şezlong bir şemsiye 200 TL. Yazıktır, günahtır" ifadeleri yer aldı.

Kuşadası Milli Park'ındaki şezlong ve şemsiye fiyatları tepki çekti: Bu kadar da olmaz, yazıktır, günahtır

VATANDAŞLAR BELEDİYE PLAJLARINI TERCİH ETTİ

Milli Park'taki fiyatları çok fahiş bulan yerli turistler ile vatandaşlar tercihlerini Kuşadası Belediyesi'nin işlettiği plajlara gitmekten yana kullandı. Hizmetten ziyade tamamen ticari zihniyet ile Milli Parkın işletilmesinin üzüntü verici olduğunu belirten vatandaşlar yetkililerin gerekli denetimi yapmasını isteyerek fahiş fiyat uygulamasına son verilmesini istediler.

Arkadaşları ile birlikte Kurban Bayramı tatili için Kuşadası'na geldiklerini belirten Mert Erdem, "Milli Park bize çok keyifli ve hoş bir ortam sunuyor. Ancak 2 şezlong ve 1 şemsiye için talep edilen fiyat çok yüksek. Sonuçta burası halka açık bir alan" dedi.

Kuşadası Milli Park'ındaki şezlong ve şemsiye fiyatları tepki topladı: Bu kadar da olmaz, yazıktır, günahtır

Menderes Deltası, Türk Lirası, Kuşadası, Milli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kuşadası Milli Park'ındaki şezlong ve şemsiye fiyatları tepki topladı: Bu kadar da olmaz, yazıktır, günahtır - Son Dakika


YORUMLAR (2)
  • Emekli Tahminci: Kimin eli kimin cebinde soyuluyoruz temmuz enflasyon 3 cikarsa şaşırmayın çünkü elektrik %,dogalgaz ayni,ekmek 3.66,daha neler ev kiralari e oldu,domates,salatalik 7 tl,ucuzlayan birsey yok,tatil beldesi kumluca olimposa gittik 75 kurusluk suyu belediye 3 tl ye deniz kenarinda 5 tl devlet uyuyor yada milleti uyutuyor 3600 ek gosterge 3.5 yil olacak yok vaadde vardi Cevap Yaz 10 4 Yayından Kaldır
  • Ferhat Zengin: normalleşti artık ticari ahlaksızlık biraz önce çocuklarıma dondurma aldım benden önceki kalabalık bir aile idi 3 er liralık aldılar ben 5 er liralık aldım benden sonraki bayan 9 liralık aldı inanın aynı büyüklükte verdi hepimize hatta bayan 30 tl anlamış az kalsın 30 lira veriyordu esnafa gidiyorsun bir ürün soruyorsun bu ne kadar adam ürüne bakmadan süzüyor seni bu adam bu ürünü kaça yer diye ona göre fiyat veriyor işini layıkıyla hakkaniyetiyle yapan esnaflarımızı tenzih ederim saygılar Cevap Yaz 41 0 Yayından Kaldır
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