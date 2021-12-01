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KUŞADASI'NDA 5'İNCİ YÜZYILDA İNŞA EDİLEN VAFTİZHANE BULUNDU - Son Dakika

KUŞADASI'NDA 5'İNCİ YÜZYILDA İNŞA EDİLEN VAFTİZHANE BULUNDU

01.12.2021 17:50

AYDIN'ın Kuşadası ilçesindeki tarihi Kadı Kalesi-Anaia Höyüğü'nde 5'inci yüzyılda inşa edildiği belirlenen vaftizhane bulundu.

AYDIN'ın Kuşadası ilçesindeki tarihi Kadı Kalesi-Anaia Höyüğü'nde 5'inci yüzyılda inşa edildiği belirlenen vaftizhane bulundu. Yapının içerisindeki üç birimli sekizgen formlu vaftiz havuzu ve opus sectile yer döşemeleri Bizans döneminin izlerini taşıyor.

Kuşadası'nın Kadı Kalesi Mahallesi'nde bulunan tarihi Anaia Höyüğü'nde 21 yıldır devam eden arkeolojik araştırmalar sonucunda 5'inci yüzyılda inşa edildiği tahmin edilen bir vaftizhane bulundu. Bizans dönemine ait yapının içerisinde üç birimli sekizgen formlu vaftiz havuzu ve opus sectile yer döşemeleri yer alıyor. Vaftizhanenin içerisindeki bir diğer ayrıntı olan pithoslar ise yapının 12'nci yüzyılda tarihlendirildiğini işaret ediyor. Batı Anadolu'nun en büyük kiliselerinden biri olarak kabul edilen Bizans mimarisinin en önemli örneklerinden Anaia Kilisesi'nin batı köşesinde yer alan vaftizhanede kazı ve konservasyon çalışmaları devam ediyor.

'SÜRPRİZ BARINDIRIYOR'

Vaftizhanenin gün yüzüne çıkarılması nedeniyle büyük bir heyecan duyduklarını belirten Kadı Kalesi Höyüğü Kazısı Onursal Başkanı Prof. Dr. Zeynep Mercangöz, "Arkeolojik kazılar sürprizlerle doludur. Anaia Höyüğü de içerisinde birçok sürpriz barındırıyor. Tesadüfen açtığımız bir alanda erken dönemden bir vaftizhane ile karşılaştık. Vaftizhanenin özelliği benzerlerinden çok daha görkemli olması. Bu vaftizhane, dönemi için çok önemli bir veri" dedi.

'TURİZME KAZANDIRACAĞIZ'

Kadı Kalesi- Anaia Höyüğü Kazı Başkanı ve Aydın Arkeoloji Müzesi Müdürü Abdulbari Yıldız ise "Çalışmalarımıza bu yıl haziran ayından itibaren başladık. Çalışmalarımız Türk Tarih Kurumu tarafından desteklenmektedir. Şu an çalışmaları süren vaftizhanenin gün yüzüne çıkarılmasında da Türk Tarih Kurumu'nun büyük katkısı var. Vaftizhaneyi kazı ve konservasyon çalışmalarının bitmesinin ardından turizme kazandıracağız" diye konuştu.

'KADI KALESİ'NDE BİR KİLİSE, İKİ VAFTİZHANE VE BİR NAMAZGAHI BİR ARADA'

İl Kültür ve Turizm Müdürü Doç. Dr. Umut Tuncer de, "Kuşadası Türkiye'de turizminde önemli bir merkez. Kuşadası'nda kültür turizmini de güçlendirmek için çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Bu anlamda Kadı Kalesi- Anaia Höyüğü bizlere müthiş bir potansiyel sunuyor. M.Ö. 4 binli yıllardan Cumhuriyetin ilk dönemlerine kadar uzanan güçlü bir tarih barındırıyor. Yakın zamanda çok önemli bir yapı bulundu. 5'inci yüzyıla ait bir vaftizhane keşfedildi. Şu an bu alanda çalışmalar devam ediyor. Vaftizhane yapısal bütünlüğünü korumasıyla da çok önemli. Ayrıca görsel zenginlik sunuyor. Kadı Kalesi 3 dönüm arazi üzerinde bir kilise, iki vaftizhane ve bir namazgahı bir arada bulabileceğiniz çok özel bir yer" dedi.

KUŞADASI'NDA 5'İNCİ YÜZYILDA İNŞA EDİLEN VAFTİZHANE BULUNDU
KUŞADASI'NDA 5'İNCİ YÜZYILDA İNŞA EDİLEN VAFTİZHANE BULUNDU
KUŞADASI'NDA 5'İNCİ YÜZYILDA İNŞA EDİLEN VAFTİZHANE BULUNDU
KUŞADASI'NDA 5'İNCİ YÜZYILDA İNŞA EDİLEN VAFTİZHANE BULUNDU
KUŞADASI'NDA 5'İNCİ YÜZYILDA İNŞA EDİLEN VAFTİZHANE BULUNDU
KUŞADASI'NDA 5'İNCİ YÜZYILDA İNŞA EDİLEN VAFTİZHANE BULUNDU
KUŞADASI'NDA 5'İNCİ YÜZYILDA İNŞA EDİLEN VAFTİZHANE BULUNDU
KUŞADASI'NDA 5'İNCİ YÜZYILDA İNŞA EDİLEN VAFTİZHANE BULUNDU
KUŞADASI'NDA 5'İNCİ YÜZYILDA İNŞA EDİLEN VAFTİZHANE BULUNDU
KUŞADASI'NDA 5'İNCİ YÜZYILDA İNŞA EDİLEN VAFTİZHANE BULUNDU
KUŞADASI'NDA 5'İNCİ YÜZYILDA İNŞA EDİLEN VAFTİZHANE BULUNDU
KUŞADASI'NDA 5'İNCİ YÜZYILDA İNŞA EDİLEN VAFTİZHANE BULUNDU
KUŞADASI'NDA 5'İNCİ YÜZYILDA İNŞA EDİLEN VAFTİZHANE BULUNDU

Türk Tarih Kurumu, Kuşadası, Bizans, Aydın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel KUŞADASI'NDA 5'İNCİ YÜZYILDA İNŞA EDİLEN VAFTİZHANE BULUNDU - Son Dakika


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SON DAKİKA: KUŞADASI'NDA 5'İNCİ YÜZYILDA İNŞA EDİLEN VAFTİZHANE BULUNDU - Son Dakika
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