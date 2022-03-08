Kuşadası'nda 8 Mart Dünya Kadınlar Günü yürüyüşle kutlandı - Son Dakika

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle yürüyüş düzenlendi.

Adnan Menderes Bulvarı'nda bir araya gelen kadınlar, kadın haklarına dikkati çeken dövizler taşıdı. Yağmur altında yapılan yürüyüş, İsmail Cem Dostluk ve Barış Meydanı'nda son buldu.

Yürüyüşe, Kuşadası Belediye Başkan Vekili Oğuzhan Turan, Belediye Başkanı Ömer Günel'in eşi Duygu Gül Günel, Kuşadası Ukrayna Kültür Derneği Başkan Yardımcısı Olena Burgaç'ın aralarında olduğu sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile Ukraynalı kadınlar katıldı. Ukraynalı kadınlar, yürüyüşte Türk ve Ukrayna bayrakları taşıdı.

Olena Burgaç, derneklerinin Ukrayna'daki savaş mağdurları için yardım toplamaya devam ettiğini belirtti.

Üzüntülü bir dönem yaşadıklarını vurgulayan Burgaç, "Bugün 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliklerine katıldık. Çünkü biz de kadınız. Herhangi bir ülkede savaş olmasın, kadın ve çocuklar ölmesin diye buradayız." ifadelerini kullandı.

Savaş nedeniyle ülkesinden ayrılarak üç çocuğuyla Kuşadası'na gelen 35 yaşındaki Milchenko Larisa Trymbach ise Ukrayna'da yaşanan savaş nedeniyle üzgün ve endişeli olduklarını belirterek, "Bu bayram, sadece kadınlar bayramı ilk bahar bayramı olsun.

Dünyanın hiçbir yerinde savaş olmasın. Kadınlar ve çocuklar mutlu olsun. Hiç kimse ölmesin." diye konuştu.