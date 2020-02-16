Kuşadası'nda bekarlar partisi - Son Dakika
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Kuşadası'nda bekarlar partisi

6 saat önce

Aydın'ın Kuşadası ilçesi, yılın ilk yalnızlar partisine ev sahipliği yaptı.

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Aydın'ın Kuşadası ilçesi, yılın ilk yalnızlar partisine ev sahipliği yaptı.


Kaleiçi Şafak Sokak'ta düzenlenen etkinlikte bu kez sevgilisi olmayanlar bir araya geldi. Yalnız kalpler teselliyi, arkadaşlarıyla sabaha kadar dans edip eğlenmekte buldu.


Kuşadası'nda 14 Şubat Sevgililer Günü'nün hemen ertesinde "Yalnızları da Unutmadık" isimli bir parti düzenlendi. Kaleiçi Şafak Sokak'ta, Kuşadası Belediyesi'nin verdiği destekle gerçekleştirilen etkinlikte bu kez sevgilisi olmayanlar bir araya geldi. Belediye Başkanı Ömer Günel'in de katıldığı etkinlik yoğun ilgi gördü. Çeşitli lazer gösterileriyle canlı Dj performanslarına sahne olan partide, sokağı dolduran yüzlerce yalnız kalp teselliyi arkadaşlarıyla sabaha kadar dans edip eğlenmekte buldu.


Belediye Başkanı Ömer Günel, amaçlarının Kuşadası'nda yaşayan her kesimi kucaklamak olduğunu belirterek, "Sevgililer Günü'nde güzel bir organizasyon düzenleyip çiftlerimizi mutlu ettik. Bu yıl sevgilisi olmayanları da unutmadık. Böylece 14 Şubat'ta ilçemizdeki tüm hemşehrilerimize ulaştık. Bu sayede herkes mutlu oldu" diye konuştu. - AYDIN

Sevgililer Günü, 14 şubat, Kuşadası, Aydın, Magazin, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.02.2020 02:39 Kaynak: İHA
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