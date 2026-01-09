Kuşadası'nda Fırtına ve Sağanak Hayatı Olumsuz Etkiledi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Kuşadası'nda Fırtına ve Sağanak Hayatı Olumsuz Etkiledi

09.01.2026 18:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kuşadası'nda etkili olan fırtına ve sağanak, trafikte aksamalara ve denizde renk değişimine neden oldu.

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde etkili olan sağanak ve kuvvetli fırtına, yaşamı olumsuz etkiledi. Su birikintileri oluşan yollarda trafik aksadı, yılbaşı için kurulan metal kar küresi denize uçtu, sahildeki dev dalgaların kıyıya vurma anları ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kuşadası'nda dün sağanak ve kuvvetli fırtına etkili oldu. Cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşurken, sürücüler göle dönüşen yollarda ilerlemekte zorluk çekti. Trafikte aksamalar oldu. Zaman zaman etkisini arttıran fırtınada çok sayıda ağaç devrildi. İlçe merkezinde bulunan İsmail Cem Dostluk ve Barış Merkezi'nde de yılbaşı dolayısıyla kurulan metal kar küresi sabitlendiği yerden kopup, denize uçtu. Yılbaşı süsünü, belediye yetkilileri yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından vinçle denizden çıkarabildi.

DENİZİN RENGİ KAHVERENGİYE DÖNDÜ

Kuşadası'ndaki sağanak nedeniyle derelerden akan çamurlu su denizde renk değişimine neden oldu. Karaova Mahallesi'ndeki sahil şeridinde denizin bazı bölümleri kahverengiye döndü. Aynı bölgede 4 balıkçı teknesi de karaya vurdu. Kuvvetli fırtına nedeniyle sahilde oluşan dev dalgaların kıyıya vurma anları da cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Haber - Kamera: Oğuzhan BOYSAN/ KUŞADASI (Aydın),

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Hava Durumu, Kuşadası, Fırtına, Fırtına, Güncel, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kuşadası'nda Fırtına ve Sağanak Hayatı Olumsuz Etkiledi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Polisler, anne ve bebeğini fırtınadan kalkanla korudu Polisler, anne ve bebeğini fırtınadan kalkanla korudu
Trump’a Venezuela freni: Senato, askeri güç kullanımını sınırlama adımı attı Trump'a Venezuela freni: Senato, askeri güç kullanımını sınırlama adımı attı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rahmi Koç ile görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rahmi Koç ile görüştü
2.5 ay önce imza atmıştı Aboubakar’ın geleceğiyle ilgili flaş gelişme 2.5 ay önce imza atmıştı! Aboubakar'ın geleceğiyle ilgili flaş gelişme
Yıldız Tilbe’den yıllar sonra gelen itiraf: Sağ kulağım duymuyor Yıldız Tilbe'den yıllar sonra gelen itiraf: Sağ kulağım duymuyor
Yine Barış Alper Yılmaz, yine transfer Talibi bu kez Premier Lig’den Yine Barış Alper Yılmaz, yine transfer! Talibi bu kez Premier Lig'den

18:58
Maduro’nun serbest kalma ihtimalini bu sözlerle açıkladı
Maduro'nun serbest kalma ihtimalini bu sözlerle açıkladı
18:27
Yolsuzluk davasında Ekrem İmamoğlu ve diğer sanıkların tutukluluğuna devam kararı
Yolsuzluk davasında Ekrem İmamoğlu ve diğer sanıkların tutukluluğuna devam kararı
18:06
YPG, operasyon öncesi sivilleri canlı kalkan yapıyor
YPG, operasyon öncesi sivilleri canlı kalkan yapıyor
16:57
ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi Barrack, Şam’a gitti
ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Barrack, Şam'a gitti
16:55
Mutlu son Galatasaray’ın yeni yıldızı İstanbul’a geldi
Mutlu son! Galatasaray'ın yeni yıldızı İstanbul'a geldi
16:13
Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa finalinin saati değişti
Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa finalinin saati değişti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.01.2026 19:43:15. #7.11#
SON DAKİKA: Kuşadası'nda Fırtına ve Sağanak Hayatı Olumsuz Etkiledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.