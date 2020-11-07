Kuşadası'nda kurulacak " Mars Colony " Turizm Bakanlığı'na sunuldu - Son Dakika

Kuşadası'nda kurulacak " Mars Colony " Turizm Bakanlığı'na sunuldu

07.11.2020 09:25
Kuşadası'nda kurulacak

Kuşadası'nda turizmi geliştirmek ve çeşitlendirmek amacıyla çalışmalarını sürdüren Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'u makamında ziyaret etti.

Kuşadası'nda turizmi geliştirmek ve çeşitlendirmek amacıyla çalışmalarını sürdüren Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'u makamında ziyaret etti. Kuşadası'na kazandırılması planlanan tematik turizm tesisi Mars Colony ile ilgili olarak bir sunumun yapıldığı ziyarette, turizm alanında atılabilecek adımlarla ilgili olarak görüş alışverişinde bulunuldu.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Belediye Meclis Üyeleri Fahrettin Çiçek, Tacettin Özden ve AK Parti Kuşadası İlçe Başkanı Mustafa Gökçe ile birlikte Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'u ziyaret etti. Kuşadası'nda turizmin geliştirilerek kentin hak ettiği yere ulaşabilmesi için yaşama geçirilebilecek projelerin ele alındığı ziyarette Bakan Mehmet Ersoy'a "yeni dünyanın yeni turizm anlayışı" doğrultusunda tasarlanan Mars Colony projesi ile ilgili olarak bir sunum yapıldı. Ziyarette deneyim ve keşfe dayalı, tematik bir turizm tesisi olan Mars Colony projesinin Kuşadası turizmine büyük bir katkı sunacağı belirtilerek Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından projeye destek sunulmasının önemine dikkat çekildi.

Ziyaretin ardından bir değerlendirmede bulunan Başkan Ömer Günel, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile yapılan görüşmenin çok verimli geçtiğini belirterek " Türkiye'de turizmin başladığı yer olan kentimiz Kuşadası'nı ileriye taşıyacak her türlü iş birliğine ve desteğe açığız. Kentimizin gelişimi için tüm paydaşların birlik ve beraberlik içerisinde hareket etmesi büyük önem taşıyor. Bizler, turizmcilerimiz ve Aydın Büyükşehir Belediyemiz ile iş birliği içerisinde Kuşadası'nın gelişimi için elimizden gelen tüm çalışmaları yürütüyoruz. Mars Colony projesini de Aydın Büyükşehir Belediyemiz ile birlikte yaşama geçireceğiz. Kuşadamız için hazırlamakta olduğumuz turizm planımız dahilinde yeni turizm projelerimizi kentimize kazandıracağız" dedi. - AYDIN

Kuşadası'nda kurulacak Mars Colony Turizm Bakanlığı'na sunuldu

mehmet ersoy, Ömer Günel, Kuşadası, Mars, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Kuşadası'nda kurulacak ' Mars Colony ' Turizm Bakanlığı'na sunuldu - Son Dakika Ekonomi


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