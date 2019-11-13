Kütahya'da maden tatbikatı

Tatbikatta senaryo gereği 157 işçi madendeki göçüğün altında kaldı

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda arama ve kurtarma ekibi sevk edildi

Maden ocağında kalan işçiler için hemen çalışma başlatılırken, kısa sürede göçük altındaki 157 işçiden 139'una ulaşıldı

KÜTAHYA - Türkiye Kömür İşletmeleri Genel Müdürlüğü tarafından, Kütahya'nın Tavşanlı ilçesine bağlı Tunçbilek beldesindeki bir maden ocağında 'Ulusal Maden Tatbikatı' yapıldı.

Senaryolar doğrultusunda, Tunçbilek beldesindeki Garp Linyitleri İşletme Müdürlüğüne ait Tunçbilek Ömerler Yer Altı Ocağı'nda yapılan tatbikatta, göçük altında kalan işçilerin çıkarılması planlandı.Tatbikatta senaryo gereği 157 işçi madendeki göçüğün altında kaldı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda arama ve kurtarma ekibi sevk edildi. Maden ocağında kalan işçiler için hemen çalışma başlatılırken, kısa sürede göçük altındaki 157 işçiden 139'una ulaşıldı.

Türkiye Kömür İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nün üstlendiği Ulusal Maden Tatbikatı, Kütahya Valiliği, AFAD, UMKE, Kütahya Emniyet Müdürlüğü, Tavşanlı ilçesindeki Afet Koordinasyon Kurulu'nun katılımı ile birlikte Garp Linyitleri İşletme Müdürlüğü Tunçbilek Ömerler Yer Altı Ocağı'nda başladı. Tatbikatı Kütahya Valisi Ömer Toraman, Jandarma Alay Komutanı Albay Mustafa Çekiç, AFAD Kütahya Müdürü Ahmet Ali Artun, İl Emniyet Müdürü Necmettin Koç, TKİ Genel Müdür Yardımcı Mehmet Uygun, GLİ İşletme Müdürü Recep Çelik de izledi.

Bakan Yardımcısı Şeref Kalaycı'nın da canlı olarak Bakanlık Acil Durum Kriz Yönetimi Merkezi'nden izlediği tatbikat, Türkiye'de ilk kez bu ölçekte yapılması nedeniyle ilk olma özelliği taşıyor. Tatbikatta, Bakanlığın Soma ve Ermenek gibi yer altı kazalarının ardından inisiyatif alarak yapmış olduğu çalışmalar, tatbikatlar ile acil durum bilincinin geliştirilmesi hedefleniyor.

Kütahya Valisi Ömer Toraman, gerçeği aratmayan koşullarda yapılan tatbikatın başarıyla sona erdiğini ifade ederek, "Garp Linyitleri İşletmesi Ömerbey yeraltında bir göçük ihbarı alınması üzerine ilk müdahale gerçekleştirildi. Personel takip sisteminden teyit edildiği üzere olayın meydana geldiği saat itibariyle 157 personelimiz ocak içerisinde bulunuyordu. Olayın meydana geldiği andan itibaren bunların tahliyesi için arkadaşlar gayret gösterdiler. Şu ana kadar 139 madencimizin sağlık bir şekilde tahliyeleri gerçekleştirildi. Ocakta kaldığı düşünülen 18 arkadaşımıza ise ulaşma çalışmaları devam etmektedir. Bunlardan muhtemel yaralı olma durumlarına göre ekiplerimiz gerekli müdahaleleri yapacaklardır. Teknik olarak tedbirleri işletme müdürlüğü tarafından alınmıştır" dedi.

Tatbikatta senaryo gereği maden ocağındaki göçükten çıkarılan işçiler, kurtarma ekiplerince ambulanslara taşındı.