Kütahya haberleri: Simav'da araçta uyuşturucu madde kullanan 2 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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Kütahya haberleri: Simav'da araçta uyuşturucu madde kullanan 2 kişi gözaltına alındı

07.10.2022 09:21
Kütahya haberleri: Simav'da araçta uyuşturucu madde kullanan 2 kişi gözaltına alındı

Kütahya haberleri... Kütahya'nın Simav ilçesinde park halindeki araçta uyuşturucu madde kullanan 2 kişi gözaltına alındı.

Kütahya'nın Simav ilçesinde park halindeki araçta uyuşturucu madde kullanan 2 kişi gözaltına alındı. Araçta ve şahısların üzerinde yapılan aramada, 5 gram hint keneviri, 1 gram metamfetamin ve 2 bong aparatı ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Yeşilköy kavşağında devriye görevi ifa eden İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri şüphe üzerine kontrol ettikleri park halindeki araç içerisinde S.O.(25) ve A.Z.(35) isimli şahısların uyuşturucu madde kullandıklarını gördü. Şahıslar gözaltına alınırken, araçta ve şahısların üzerinde yapılan aramada, 5 gram hint keneviri, 1 gr metamfetamin ve 2 bong aparatı ele geçirildi.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı. - KÜTAHYA

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Kaynak: İHA

Kütahya, Tragger, Simav, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kütahya haberleri: Simav'da araçta uyuşturucu madde kullanan 2 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kütahya haberleri: Simav'da araçta uyuşturucu madde kullanan 2 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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