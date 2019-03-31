Son Dakika Haberleri: Kütahya'nın Pazarlar İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı...

Kütahya'nın Pazarlar İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı...

19 dakika önce

Kütahya'nın Pazarlar ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti adayı Bilal Demirci kazandı.

Kütahya'nın Pazarlar İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı..., System.String[]
Kütahya'nın Pazarlar ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti adayı Bilal Demirci kazandı.

Kesin olmayan sonuçlara göre, Bilal Demirci 2 bin 44, MHP adayı Cavit Erdoğan 428 oy aldı.

Demirci'nin öz geçmişi -

Bilal Demirci, 1976 yılında doğdu. Ortaokulu Uşak'ta, liseyi İzmir ve Pazarlar'da tamamladı. Üniversite eğitimine Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde başladı, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nde tamamlandı. 2008 yılından bu yana Pazarlar İlçe Başkanlığı görevini yürütmektedir.

Evli ve bir çocuk babasıdır.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 08:11 Kaynak: AA

Pazarlar, Bilal Demirci, AK Parti, Kütahya, Güncel
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