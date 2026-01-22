Kütahya'ya Tarım Destekleri - Son Dakika
Kütahya'ya Tarım Destekleri

22.01.2026 12:14
TKDK, Kütahya'da 2025'te tarım projelerine 238 milyon TL hibe desteği sağladı.

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Kütahya İl Koordinatörü Birsen Karaaslan, 2025 yılı içerisinde tarım ve kırsal kalkınmaya yönelik önemli destekler sağladıklarını açıkladı.

Karaaslan, Türkiye ve Avrupa Birliği eş finansmanıyla yürütülen IPARD III Programı kapsamında Kütahya'da 15 projeye hibe desteği verildiğini belirterek, "Yatırımcı katkılarıyla birlikte bu projeler sayesinde ilimize 238 milyon 455 bin 363 TL tutarında yatırım kazandırıldı" dedi.

Desteklerin doğrudan üretimde kullanıldığını vurgulayan Karaaslan, hayvancılık, gıda işleme, kırsal turizm, yenilenebilir enerji ve bitkisel üretim gibi birçok sektörde üretici, girişimci ve kooperatiflerin desteklendiğini ifade etti. Karaaslan, sağlanan hibelerle yatırımcıların yüksek teknolojili makine ve ekipmanlara erişerek modern ve sürdürülebilir projeleri hayata geçirme imkanı bulduğunu söyledi.

Karaaslan, IPARD Programı kapsamında et ve süt hayvancılığı, yumurta üretimi, et ve süt ürünleri ile meyve-sebze işleme, bitkisel üretim, kırsal turizm, zanaatkarlık, katma değerli ürün üretimi ve yenilenebilir enerji gibi alanlarda yatırım yapmak isteyen girişimcilere yüzde 50 ile yüzde 75 oranında, her türlü vergiden muaf hibe desteği sağlandığını kaydetti.

2025 yılı boyunca TKDK Kütahya İl Koordinatörlüğü tarafından 19 bilgilendirme ve tanıtım faaliyeti gerçekleştirildiğini aktaran Karaaslan, bu çalışmalarla 257 kişiye destekler hakkında doğrudan bilgilendirme yapıldığını dile getirdi.

Birsen Karaaslan ayrıca, bugüne kadar Kütahya'da 800 projeye toplam 826 milyon TL hibe desteği sağlandığını belirterek, "Bu desteklerle birlikte ilde bitkisel üretimden hayvancılığa, gıda işleme ve kırsal turizmden yenilenebilir enerjiye kadar birçok sektörde yaklaşık 1,8 milyar TL'lik yatırım hayata geçirilmiştir" ifadelerini kullandı. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

