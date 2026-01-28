Kuzey Ege İçin Fırtına Uyarısı

EGE'NİN KUZEYİ İÇİN FIRTINA UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Kuzey Ege için fırtına uyarısında bulundu. MGM İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamada, Ege Bölgesi'nin batısında rüzgarın 29 Ocak Perşembe gününün ilk saatlerinden itibaren rüzgarın güney ve güneybatı yönlerinden 6 ile 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına, yer yer 9 kuvvetinde (90 km/saat) kuvvetli fırtına şeklinde eseceği bildirildi. Yetkililer, aynı gün akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi beklenen fırtınayla ilgili ulaşımda yaşanacak aksamalara karşı uyarıda bulundu.

Olgay GÜLER/EDİRNE,