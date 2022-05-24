Kuzey Marmara Otoyolu'nda takla atan otomobil metrelerce sürüklendi: 2 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi

Kuzey Marmara Otoyolu'nda takla atan otomobil metrelerce sürüklendi: 2 yaralı

24.05.2022 05:43
Kuzey Marmara Otoyolu'nda takla atan otomobil metrelerce sürüklendi: 2 yaralı

Kuzey Marmara Otoyolu'nda takla atan otomobil metrelerce sürüklendi: 2 yaralı Kuzey Marmara Otoyolu'nda sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil bariyerlere çarptı.

Kuzey Marmara Otoyolu'nda takla atan otomobil metrelerce sürüklendi: 2 yaralı

İSTANBUL - Kuzey Marmara Otoyolu'nda sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil bariyerlere çarptı. Bariyerlere çarpan otomobil takla attı. Otomobil metrelerce sürüklenerek durabildi. Kazada 2 kişi yaralandı. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 03: 45 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu Kurnaköy mevkiinde meydana geldi. İddaya göre Şahin A.'nın kullandığı 67 SD 355 plakalı Tofaş marka otomobil Kuzey Marmara Otoyolu'nda Ankara istikametine seyir halinde bulunduğu sırada sürücüsünün kontrolünden çıkarak bariyerlere çarptı. Bariyerlere çarpan otomobil takla atarak metrelerce sürüklendi. Kaza yapan otomobil metrelerce sürüklendikten sonra durabildi. Kazada Şahin A. ve yanında bulunan Meftun G. yaralandı. Kaza'nın 112 acil çağrı merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine polis, sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılara ilk müdaheleleri olay yerinde yapıldıktan sonra Pendik Marmara Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Tuzla Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza sonrası jandarma ekipleri 4 şeritli otoyolun 2 şeridini yeni bir kaza yaşanmaması için trafiğe kapattı. Yol otomobilin çekici ile çekilmesi ve otoyol ekiplerinin temizliği sonrası tekrardan açıldı.

Kuzey Marmara Otoyolu'nda takla atan otomobil metrelerce sürüklendi: 2 yaralı
Kuzey Marmara Otoyolu'nda takla atan otomobil metrelerce sürüklendi: 2 yaralı
Kuzey Marmara Otoyolu'nda takla atan otomobil metrelerce sürüklendi: 2 yaralı
Kuzey Marmara Otoyolu'nda takla atan otomobil metrelerce sürüklendi: 2 yaralı
YORUMLAR
500
BODRUM'DA 2 OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 1 ÖLÜ, 3 YARALI BODRUM'DA 2 OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 1 ÖLÜ, 3 YARALI Manisa'da iki ayrı kaza: 4 yaralı Manisa'da iki ayrı kaza: 4 yaralı
Kaynak: İHA

TEM Otoyolu, Otomobil, Marmara, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kuzey Marmara Otoyolu'nda takla atan otomobil metrelerce sürüklendi: 2 yaralı - Son Dakika


Son Dakika
01:02 Ali Koç'tan canlı yayında Ahmet Çakar taklidi! Stüdyo kahkahalara boğuldu
01:00 Ünlü anketçiden gündem olan sözler: Türkiye'yi alma gücün varsa İstanbul'u verirsin, seçildikten 3 gün sonra kayyum atarsın
00:37 Beyazıt'ta biri polis 7 kişinin yaralandığı çatışmanın yeni görüntüleri gün yüzüne çıktı! Direkt polise ateş edildi
00:32 Gelecek Partisi lideri Davutoğlu'ndan Erdoğan'a tepki: 5 gün sonra mı aklın başına geldi
00:26 Yunanistan Hükümet Sözcüsü İkonomu'dan Erdoğan'a cevap: Tartışmayacağız
00:23 Ali Koç, canlı yayın sırasında Rasim Ozan'a sert çıktı: Boş konuşuyorsun!
00:22 "Suriyelilere maaş veriliyor" iddiasına İçişleri Bakan Yardım Yardımcı Çataklı, cevap verdi: AB'den 155 lira alıyorlar
23:24 Erdoğan'ın "Bir Türk uzaya gidecek" açıklamasının ardından Türkiye Uzay Ajansı'ndan paylaşım geldi: Evet, bu görev senin
23:08 İktidara yönelik eleştirileriyle dikkat çeken Bülent Arınç'tan hayat pahalılığı yorumu: Gördüğüm enflasyon TÜİK'e benzemiyor
22:40 Halk tepki gösterdi Fatih Erbakan geri adım attı: Erdoğan'ı desteklemeyeceğiz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.05.2022 05:50:33. #1.11#
SON DAKİKA: Kuzey Marmara Otoyolu'nda takla atan otomobil metrelerce sürüklendi: 2 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement