Labubu Oyuncakları Hakkında Sömürü İddiası

ABD merkezli bir kuruluş, "Labubu" adıyla bilinen oyuncakların üreticisi Çinli firmanın çalışanlarını birçok yönden sömürdüğünü öne sürdü.

Çin İşçi İzleme Örgütü isimli kuruluş, yayımladığı raporda, Labubu isimli oyuncakları üreten Pop Mart isimli firmaya çeşitli suçlamalar yöneltti.

Kuruluşun yaptığı kapsamlı araştırmaya dayandırdığı rapora göre Pop Mart, çalışanlarına uzun süre fazla mesai yaptırıyor, boş ya da eksik sözleşmeler imzalattırıyor ve ücretli izin vermiyor.

Firmada ayrıca 16 yaşın altındaki çalışanlar için gerekli önlemler alınmıyor, işçilere yeterli eğitim verilmiyor, çalışanların kovulma ve istifa sürecine dair yeterli kriterler belirlenmiyor, çalışanlar yönetim tarafından sözlü cinsel tacize maruz kalıyor, gerçekçi olmayan üretim hedefleri konuluyor, çalışanlara sosyal güvenlik sağlanmıyor.

Hong Konglu sanatçı Kasing Lung tarafından tasarlanan Labubu bebekleri, piyasaya sürüldüğü 2015'ten bu yana büyük ilgi görüyor.

İlk olarak yaklaşık 30 dolara satılan bebekler, halihazırda yüzlerce hatta binlerce dolara alıcı bulabiliyor.