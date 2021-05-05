Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler - Son Dakika

Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler

05.05.2021 08:45
Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler, System.String[]

Latin Amerika ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve virüse bağlı can kayıpları artmaya devam ediyor.

Latin Amerika ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve virüse bağlı can kayıpları artmaya devam ediyor.

Salgın nedeniyle son 24 saatte Brezilya'da 2 bin 966, Meksika'da 395, Arjantin'de 412, Kolombiya'da 463, Peru'da 299, Şili'de 37, Ekvador'da 98 ve Paraguay'da 69 kişi yaşamını yitirdi.

Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 2 bin 966 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölenlerin sayısı 411 bin 558'e, 77 bin 359 yeni vakanın tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı da 14 milyon 856 bin 888'e çıktı.

Brezilya'nın ticaret merkezi Sao Paulo eyaleti, 2 milyon 941 bin 980 vaka ve 98 bin 21 ölümle "ülkenin salgından en çok etkilenen bölgesi" olarak öne çıkıyor.

ABD'nin ardından dünyada en çok Kovid-19 kaynaklı ölümün görüldüğü ülke Brezilya'da iyileşenlerin sayısı 13 milyon 442 bin 996 olarak açıklandı.

Meksika

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 395 kişi hayatını kaybetti, 3 bin 64 yeni vaka tespit edildi.

Ülkede Kovid-19'a bağlı can kaybı sayısı 217 bin 740'a, toplam vaka sayısı da 2 milyon 352 bin 964'e, iyileşenlerin sayısı da 1 milyon 875 bin 211'e çıktı.

Nüfusu 126 milyonu aşan Meksika, Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, "dünyada en çok vakanın görüldüğü 15. ülke" konumunda bulunuyor.

Arjantin

Arjantin Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 412 kişinin hayatını kaybetmesiyle Kovid-19'a bağlı toplam can kaybı sayısı 65 bin 202'ye, 26 bin 238 kişide virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 3 milyon 47 bin 417'ye çıktı.

Yaklaşık 45 milyon nüfuslu Arjantin'de iyileşenlerin sayısı 2 milyon 717 bin 458 olarak açıklandı.

Arjantin, "dünyada en fazla vaka görülen 11. ülke" konumunda bulunuyor.

Kolombiya

Kolombiya Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 463 kişi hayatını kaybetti ve virüse bağlı can kaybı sayısı 75 bin 627'ye çıktı.

Son 24 saatte 14 bin 551 vakanın tespit edildiği ülkede toplam vaka sayısı 2 milyon 919 bin 805'e, iyileşenlerin sayısı 2 milyon 737 bin 757'ye ulaştı.

Nüfusu 50 milyona yaklaşan Kolombiya, "dünyada en fazla vaka görülen 12. ülke" konumunda bulunuyor.

Peru

Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 299 kişi yaşamını yitirdi ve 2 bin 494 yeni vaka görüldü.

Vaka sayısı 1 milyon 818 bin 689'a, virüse bağlı can kaybı sayısı 62 bin 674'e, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 766 bin 872'ye yükseldi.

Şili

Şili Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 37 kişinin yaşamını yitirmesiyle Kovid-19'a bağlı can kaybı sayısı 26 bin 696'ya çıktı.

Vaka sayısı 3 bin 198 artışla 1 milyon 219 bin 64'e, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 155 bin 630'a ulaştı.

Ekvador

Ekvador Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 98 artarak 18 bin 863'e, vaka sayısı da 3 bin 196 artışla 391 bin 242'ye yükseldi.

Ülkede virüs tespit edilen 329 bin 582 kişi de iyileşti.

Paraguay

Paraguay Sağlık Bakanlığının verilerine göre, Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 69 kişi hayatını kaybetti, 2 bin 214 yeni vaka görüldü.

Vaka sayısı 286 bin 667'ye, can kaybı sayısı 6 bin 722'ye, sağlığına kavuşanların sayısı 237 bin 276'ya çıktı.

Amerika Birleşik Devletleri, Latin Amerika, Kolombiya, Arjantin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler - Son Dakika


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