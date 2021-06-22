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Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler - Son Dakika

Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler

22.06.2021 08:27
Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler, System.String[]

Latin Amerika ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve virüse bağlı can kayıpları artmaya devam ediyor.

Latin Amerika ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve virüse bağlı can kayıpları artmaya devam ediyor.

Salgın nedeniyle son 24 saatte Brezilya'da 761, Meksika'da 93, Arjantin'de 448, Kolombiya'da 648, Peru'da 142, Şili'de 132, Bolivya'da 42, Paraguay'da 110, Guatemala'da 41 ve Uruguay'da 45 kişi yaşamını yitirdi.

Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 761 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölenlerin sayısı 502 bin 586'ya, 38 bin 903 yeni vakanın tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı da 17 milyon 966 bin 831'e çıktı.

Brezilya'nın ticaret merkezi Sao Paulo eyaleti, 3 milyon 587 bin 646 vaka ve 122 bin 258 ölümle "ülkenin salgından en çok etkilenen bölgesi" olarak öne çıkıyor.

ABD'nin ardından dünyada en çok Kovid-19 kaynaklı ölümün görüldüğü ülke Brezilya'da iyileşenlerin sayısı 16 milyon 288 bin 392 olarak açıklandı.

Meksika

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 93 kişi hayatını kaybetti, 1268 yeni vaka tespit edildi.

Ülkede Kovid-19'a bağlı can kaybı sayısı 231 bin 244'e, toplam vaka sayısı 2 milyon 478 bin 551'e, iyileşenlerin sayısı da 1 milyon 974 bin 255'e çıktı.

Nüfusu 126 milyonu aşan Meksika, Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, "dünyada en çok vakanın görüldüğü 15. ülke" konumunda bulunuyor.

Arjantin

Arjantin Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 448 kişinin hayatını kaybetmesiyle Kovid-19'a bağlı toplam ölü sayısı 89 bin 490'a, 8 bin 606 kişide virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 4 milyon 277 bin 395'e çıktı.

Yaklaşık 45 milyon nüfuslu Arjantin'de iyileşenlerin sayısı 3 milyon 910 bin 835 olarak açıklandı.

Arjantin, "dünyada en fazla vaka görülen 8. ülke" konumunda bulunuyor.

Kolombiya

Kolombiya Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, son 24 saatte 648 kişi hayatını kaybetti ve ölenlerin sayısı 100 bin 582'ye çıktı.

Son 23 saatte 239 bin 818 vakanın tespit edildiği ülkede toplam vaka sayısı 3 milyon 968 bin 405'e, iyileşenlerin sayısı 3 milyon 685 bin 947'ye ulaştı.

Nüfusu 50 milyona yaklaşan Kolombiya, "dünyada en fazla vaka görülen 10. ülke" konumunda bulunuyor.

Peru

Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 142 kişi yaşamını yitirdi ve 350 yeni vaka görüldü.

Vaka sayısı 2 milyon 30 bin 611'e, virüse bağlı can kaybı sayısı 190 bin 645'e, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 988 bin 382'ye yükseldi.

Şili

Şili Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 132 kişinin yaşamını yitirmesiyle Kovid-19'a bağlı can kaybı sayısı 31 bin 645'e çıktı.

Vaka sayısı 5 bin 252 artışla 1 milyon 522 bin 223'e, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 452 bin 108'e ulaştı.

Bolivya

Bolivya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, salgında son 24 saatte 42 kişi hayatını kaybetti ve 764 yeni vaka görüldü.

Vaka sayısı 422 bin 811'e, can kaybı sayısı 16 bin 174'e, sağlığına kavuşanların sayısı 340 bin 959'a çıktı.

Paraguay

Paraguay Sağlık Bakanlığının verilerine göre, Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 110 kişi hayatını kaybetti, 1501 yeni vaka görüldü.

Vaka sayısı 407 bin 721'e, can kaybı sayısı 11 bin 743'e, sağlığına kavuşanların sayısı 346 bin 646'ya çıktı.

Guatemala

Guatemala basınındaki haberlere göre, salgında son 24 saatte 41 kişi yaşamını yitirdi, ölenlerin sayısı 8 bin 735'e, vaka sayısı 347 artışla 280 bin 854'e yükseldi.

Virüs tespit edilen 254 bin 700 kişi iyileşti.

Uruguay

Uruguay Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte virüs nedeniyle 45 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölenlerin sayısı 5 bin 316'ya, vaka sayısı 1539 artışla 356 bin 382'ye yükseldi.

Virüs tespit edilen 326 bin 871 kişi iyileşti.

Latin Amerika, Kolombiya, Arjantin, Sonora, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler - Son Dakika


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