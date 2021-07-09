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Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler - Son Dakika

Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler

09.07.2021 09:26
Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler, System.String[]

Latin Amerika ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve virüse bağlı can kayıpları artmaya devam ediyor.

Latin Amerika ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve virüse bağlı can kayıpları artmaya devam ediyor.

Salgın nedeniyle son 24 saatte Brezilya'da 1639, Meksika'da 266, Arjantin'de 466, Kolombiya'da 577, Peru'da 77, Şili'de 186, Ekvador'da 40, Bolivya'da 59, Paraguay'da 84 ve Guatemala'da 36 kişi yaşamını yitirdi.

Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 1639 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölenlerin sayısı 530 bin 179'a, 53 bin 725 yeni vakanın tespitiyle toplam vaka sayısı 18 milyon 962 bin 762'ye çıktı.

Brezilya'nın ticaret merkezi Sao Paulo eyaleti, 3 milyon 838 bin 564 vaka ve 131 bin 478 ölümle "ülkenin salgından en çok etkilenen bölgesi" olarak öne çıkıyor.

ABD'nin ardından dünyada en çok Kovid-19 kaynaklı ölümün görüldüğü ülke Brezilya'da iyileşenlerin sayısı 17 milyon 422 bin 854 olarak açıklandı.

Meksika

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 266 kişi hayatını kaybetti, 9 bin 452 yeni vaka tespit edildi.

Ülkede Kovid-19'a bağlı can kaybı sayısı 234 bin 458'e, toplam vaka sayısı 2 milyon 567 bin 821'e, iyileşenlerin sayısı da 2 milyon 31 bin 875'e çıktı.

Nüfusu 126 milyonu aşan Meksika, Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, "dünyada en çok vakanın görüldüğü 15. ülke" konumunda bulunuyor.

Arjantin

Arjantin Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 466 kişinin hayatını kaybetmesiyle Kovid-19'a bağlı toplam ölü sayısı 97 bin 904'e, 19 bin 256 kişide virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 4 milyon 613 bin 19'a çıktı.

Yaklaşık 45 milyon nüfuslu Arjantin'de iyileşenlerin sayısı 4 milyon 226 bin 694 olarak açıklandı.

Arjantin, "dünyada en fazla vaka görülen 8. ülke" konumunda bulunuyor.

Kolombiya

Kolombiya Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, son 24 saatte 577 kişi hayatını kaybetti ve ölenlerin sayısı 111 bin 155'e çıktı.

Son 24 saatte 23 bin 275 vakanın tespit edildiği ülkede toplam vaka sayısı 4 milyon 450 bin 86'ya, iyileşenlerin sayısı 4 milyon 172 bin 18'e ulaştı.

Nüfusu 50 milyona yaklaşan Kolombiya, "dünyada en fazla vaka görülen 9. ülke" konumunda bulunuyor.

Peru

Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 77 kişi yaşamını yitirdi ve 1370 yeni vaka görüldü.

Vaka sayısı 2 milyon 74 bin 186'ya, virüse bağlı can kaybı sayısı 193 bin 909'a, iyileşenlerin sayısı 2 milyon 35 bin 17'ye yükseldi.

Şili

Şili Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 186 kişinin yaşamını yitirmesiyle Kovid-19'a bağlı can kaybı sayısı 33 bin 514'e çıktı.

Vaka sayısı 3 bin 193 artışla 1 milyon 579 bin 591'e, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 527 bin 50'ye ulaştı.

Ekvador

Ekvador Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 40 artarak 21 bin 768'e, vaka sayısı da 849 artışla 465 bin 878'e yükseldi.

Ülkede virüs tespit edilen 431 bin 404 kişi iyileşti.

Bolivya

Bolivya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 59 kişi hayatını kaybetti ve 1537 yeni vaka saptandı.

Vaka sayısı 451 bin 224'e, can kaybı sayısı 17 bin 126'ya, sağlığına kavuşanların sayısı 375 bin 676'ya çıktı.

Paraguay

Paraguay Sağlık Bakanlığının verilerine göre, Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 84 kişi hayatını kaybetti, 1463 yeni vaka görüldü.

Vaka sayısı 434 bin 264'e, can kaybı sayısı 13 bin 729'a, sağlığına kavuşanların sayısı 388 bin 138'e çıktı.

Guatemala

Guatemala basınındaki haberlere göre, son 24 saatte 36 kişi yaşamını yitirdi, ölenlerin sayısı 9 bin 609'a, vaka sayısı 3 bin 69 artışla 311 bin 342'ye yükseldi.

Virüs tespit edilen 274 bin 697 kişi sağlığına kavuştu.

Latin Amerika, Kolombiya, Arjantin, Sonora, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler - Son Dakika


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