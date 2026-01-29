Galatasaray'ın Gabonlu futbolcu Mario Lemina, Manchester City maçında gördüğü sarı kart cezalı duruma düştü.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 8. ve son haftasında Galatasaray, Etihad Stadyumu'nda İngiliz ekibi Manchester United ile karşılaşırken, 3 futbolcu sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Sarı-kırmızılılarda; Ismail Jakobs, Davinson Sanchez ve Mario Lemina sınırında olan futbolculardı. Müsabakanın 19. dakikasında sarı kart gören Lemina cezalı duruma düştü ve bir sonraki Şampiyonlar Ligi maçında oynamayacak. - İSTANBUL