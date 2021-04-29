Levye ile kilidi kırdılar, 30 bin TL'lik kıyafeti böyle çaldılar - Son Dakika

Levye ile kilidi kırdılar, 30 bin TL'lik kıyafeti böyle çaldılar

Tekstil atölyesinden hırsızlık güvenlik kamerasına yansıdı

İSTANBUL - Esenyurt'ta tekstil atölyesine gelerek levyeyle işyerinin kilidini kıran hırsızlar, yaklaşık 30 bin TL değerindeki 250 parçadan oluşan kıyafeti çalarak kayıplara karıştı. 5 kişilik çetenin hırsızlık anı ise, güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz gece Esenyurt Balıkyolu üzerindeki tekstil atölyesinden yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Tarık Aydın'a ait tekstil atölyesinin önüne gelen 5 kişilik hırsızlık çetesi, işyerinin çevresinde incelemelerde bulundu. Sokağın boş olduğunu gören hırsızlar panelvan aracı işyerinin önüne yaklaştırarak beklemeye başladı. İşyerinin önünde bir süre inceleme yapan hırsızlar, daha sonra levye ile atölyenin kepenklerinin kilidini kırmak için uğraştı. Kilidi kırma çalışması sırasında sokağa birilerinin geldiğini gören hırsızlar, işyerinin önünden ayrılarak beklemeye başladı. Sokağın tekrar boş kalması üzerine işyerine gelen hırsızlar, bu defa levye ile kepengin kilidini kırarak atölyeye girdi.

30 bin TL'lik 250 parça kıyafet çaldılar

Hırsızlardan bir tanesi aracın şoför mahallinde otururken, diğer hırsızlar ise işyerine girerek satışa hazır dikilmiş kıyafetleri araca yüklemeye başladı. Hırsızlar, yaklaşık 30 bin TL değerindeki 250 adet dikilmiş satışa hazır kıyafeti araca yükledi. Sokağa birilerinin geldiğini gören hırsızlar araca hızlı bir şekilde binerek kapısı açık araçla kaçarak kayıplara karıştı.

Tekstil atölyesindeki hırsızlık anı kamerada

Esenyurt'ta tekstil atölyesinde gerçekleşen hırsızlık anı ise işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, hırsızların ilk önce gelerek levye ile açmaya çalıştığı, daha sonra ayrılıp tekrar gelerek kıyafetleri yükleyip sonrada kaçtıkları görülüyor.

Ekiplerin hırsızları yakalama çalışmaları sürüyor.