Leyla Aydemir davasında duruşma öncesi dikkat çeken gelişme: "Baskı" nedeniyle avukatla yollar ayrıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Leyla Aydemir davasında duruşma öncesi dikkat çeken gelişme: "Baskı" nedeniyle avukatla yollar ayrıldı

Leyla Aydemir davasında duruşma öncesi dikkat çeken gelişme: "Baskı" nedeniyle avukatla yollar ayrıldı
08.04.2026 09:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ağrı'da görülen Leyla Aydemir davasında kritik duruşmaya günler kala anne Şükran Aydemir'in avukatı Erdoğan Tunç ile yollarını ayırdığı ve davayı herhangi bir avukatla sürdürmeyeceği öğrenildi. Gözler 10 Nisan tarihinde yapılacak duruşmaya çevrildi.

Ağrı'da kamuoyunun yakından takip ettiği Leyla Aydemir davasında dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Davanın yeniden görüleceği 10 Nisan tarihli duruşmaya sayılı günler kala anne Şükran Aydemir'in avukatı Erdoğan Tunç ile yollarını ayırdığı ve başka bir avukata vekâlet vermeyeceği belirtildi. Avukat Erdoğan Tunç, yaptığı açıklamada davanın başından bu yana yargı sürecinin etkin ilerlemesi için yoğun çaba sarf ettiğini belirterek, önemli delilleri dosyaya sunduğunu ifade etti. Tunç, bu deliller doğrultusunda Yargıtay tarafından bozma kararı verildiğini ve davanın yeniden görülmeye başlandığını hatırlattı. Bozma kararının ardından yeni bir soruşturma sürecinin başlatıldığını ve bu kapsamda birçok yeni delil elde edildiğini aktaran Tunç, 16 Ocak 2026 tarihinde görülen duruşmada sanık Yusuf Aydemir'in tutuklandığını belirtti.

"DAVADA İLERLEME SAĞLANDIKÇA AİLE VE SANIK YAKINLARINDAN GELEN BASKILAR ARTTI"

Davada önemli ilerlemeler kaydedildiği bir dönemde görevden alındığını ifade eden Tunç, bu kararın arkasında baskıların olduğunu öne sürdü. Tunç, "Mavi gözleriyle bütün toplumun hafızasında yer edinen Leyla Aydemir'in cinayet davasını yıllarca takip ettim. Anne Şükran Aydemir'in bana verdiği özel vekâletnameye dayanarak yargı sürecinin eksiksiz ve etkin bir şekilde işlemesi için azami düzeyde çaba gösterdim. Bu davanın faili meçhul bir cinayet olarak kalmasını önlemek için büyük zorluklarla elde ettiğim delilleri dosyaya sundum. Dosyaya sunduğum deliller sayesinde Yargıtay tarafından dosyada bozma kararı verildi. Bozma kararının ardından dava yeniden görülmeye başladı. Bununla da yetinmeyip, sanıkların tekrar beraat etmelerini engellemek için yeni bir soruşturmanın açılmasını sağladım. Bu soruşturma sayesinde birçok yeni delil elde edildi. Bütün bunların ardından 16 Ocak 2026 tarihindeki duruşmada sanıklardan Yusuf Aydemir'in tutuklanmasına karar verildi ve dava halen devam etmektedir. Davanın ilerleme kaydetmesinden rahatsızlık duyan aile, akraba ve sanık yakınlarının baskısına daha fazla dayanamayan Şükran Aydemir, azilname yoluyla vekâlet ilişkimizi sonlandırmıştır. Yasal mevzuat uyarınca davayı takip etme yetkim kalmamıştır. Kamuoyunun bilgisine arz ederim" ifadelerine yer verdi.

DURUŞMA 10 NİSAN'DA

Mahkeme, Yusuf Aydemir hakkında "öldürme" suçuna ilişkin kuvvetli suç şüphesinin bulunması ve kaçma ihtimali gerekçesiyle tutuklama kararı vermişti. 16 Ocak'taki duruşmada dava 10 Nisan'a ertelenmişti.

Kaynak: İHA

Mahkeme, Ağrı, Son Dakika

Son Dakika Ağrı Leyla Aydemir davasında duruşma öncesi dikkat çeken gelişme: 'Baskı' nedeniyle avukatla yollar ayrıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.04.2026 10:30:28. #7.13#
SON DAKİKA: Leyla Aydemir davasında duruşma öncesi dikkat çeken gelişme: "Baskı" nedeniyle avukatla yollar ayrıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.