Lezita, Gulfood Fuarı'nda Ürünlerini Tanıttı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Lezita, Gulfood Fuarı'nda Ürünlerini Tanıttı

Lezita, Gulfood Fuarı\'nda Ürünlerini Tanıttı
30.01.2026 17:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Lezita, Dubai'de düzenlenen Gulfood Fuarı'nda ürün portföyünü sergileyerek yeni işbirlikleri kurdu.

Lezita, Dubai'de düzenlenen Gulfood Uluslararası Gıda Fuarı 2026'da müşteri beklenti ve ihtiyaçları doğrultusunda geliştirdiği ürünlerini sergiledi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Dubai Dünya Ticaret Merkezi ve Expo City Dubai'deki Dubai Sergi Merkezi'nde gerçekleştirilen, 195 ülkeden 8 bin 500'ün üzerinde firmanın yer aldığı fuarda, 12 farklı sektörden 1,5 milyonu aşkın ürün sergilendi.

Geniş ürün portföyünün tanıtıldığı ve tadım etkinliklerinin yapıldığı Lezita standı, sektör profesyonellerinin uğrak noktaları arasında yer aldı.

Şirket, fuar süresince yeni müşteri temaslarının yanı sıra mevcut iş ortaklarıyla görüşerek ihracat ve işbirliği hacmini büyütmeye yönelik adımlar da attı.

"Dünyada da öne çıkan bir markayız"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Lezita Yönetim Kurulu Başkanı Ergun Abalıoğlu, geçen yılı güçlü operasyonel ve mali performansla geride bıraktıklarını belirtti.

Lezita'nın üretim gücünün yanı sıra ihracatta fark yaratan uygulamaları, yüksek kalite standartları ve uluslararası pazarlara uyum yeteneğiyle dünyada da öne çıkan bir marka olduğunu vurgulayan Abalıoğlu, "Önümüzdeki dönemde de yüksek katma değerli ürünler, güçlü marka yatırımları ve yurt dışı pazarlara odaklanan büyüme yaklaşımımızla Lezita'yı küresel ölçekte daha ileriye taşımayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Lezita Genel Müdürü Mesut Ergül de 2025'i güçlü bir büyüme ve ihracat performansıyla tamamlarken, bu başarıyı uluslararası pazarlarda daha da ileri taşımaya odaklandıklarını kaydetti.

Avrupa Birliği (AB) regülasyonlarına uyumlu üretim altyapıları ve genişleyen ürün portföyleri sayesinde yeni pazarlarda daha güçlü bir şekilde konumlandıklarını aktaran Ergül, şu değerlendirmelerde bulundu:

"AB'ye ihracat izni almamız ve Turquality'e kabul edilmemiz, global ölçekte rekabet edebilirliğimizin önemli bir göstergesi. Gulfood süresince hem mevcut iş ortaklarımızla ilişkilerimizi güçlendirdik hem de yeni işbirlikleri yolunda adımlar attık. Fuarda aldığımız geri dönüşler, uluslararası gıda markası olma yolunda ne kadar doğru adımlar attığımızın kanıtı niteliğinde. Global gıda markası olma hedefimiz doğrultusunda yatırımlarımızı ve uluslararası fuar katılımlarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz."

Kaynak: AA

İhracat, Ekonomi, Dubai, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Lezita, Gulfood Fuarı'nda Ürünlerini Tanıttı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İstanbul’un göbeğinde yangın paniği Dumanların arasında mahsur kaldılar İstanbul'un göbeğinde yangın paniği! Dumanların arasında mahsur kaldılar
İzmit’teki Tüpraş rafinerisinde patlama İzmit'teki Tüpraş rafinerisinde patlama
İETT otobüsünde sazlı yolculuk İETT otobüsünde sazlı yolculuk
“Türk askeri Gazze’de olmayacak“ diyen Netanyahu’ya Bakan Fidan’dan yanıt "Türk askeri Gazze'de olmayacak" diyen Netanyahu'ya Bakan Fidan'dan yanıt
Nuno Tavares, Beşiktaş için kararını değiştirdi Nuno Tavares, Beşiktaş için kararını değiştirdi
ABD Savunma Bakanı Hegseth: İran konusunda harekete geçmeye hazırız ABD Savunma Bakanı Hegseth: İran konusunda harekete geçmeye hazırız

18:36
Şampiyonlar Ligi’nde sahaya dalan şahısların maça giriş görüntüleri ortaya çıktı
Şampiyonlar Ligi'nde sahaya dalan şahısların maça giriş görüntüleri ortaya çıktı
18:09
Sele teslim olan Mersin’den korkutan görüntüler
Sele teslim olan Mersin'den korkutan görüntüler
18:08
Fenerbahçe, Dominik Livakovic’i Dinamo Zagreb’e kiraladı
Fenerbahçe, Dominik Livakovic'i Dinamo Zagreb'e kiraladı
18:05
Ünlü sosyal medya fenomeni Mika Raun gözaltına alındı
Ünlü sosyal medya fenomeni Mika Raun gözaltına alındı
17:34
İran’a saldırı ihtimali artıyor Trump, bölgeye bir destroyer daha gönderdi
İran'a saldırı ihtimali artıyor! Trump, bölgeye bir destroyer daha gönderdi
16:46
Döner ve sucukta tek tırnaklı eti İşte mide bulandıran ürünlerin üretildiği iki büyükşehir
Döner ve sucukta tek tırnaklı eti! İşte mide bulandıran ürünlerin üretildiği iki büyükşehir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.01.2026 19:02:14. #7.11#
SON DAKİKA: Lezita, Gulfood Fuarı'nda Ürünlerini Tanıttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.