Ekonomi

Limak, Suriye Yeniden Yapılanmasında Yer Almak İstiyor

25.01.2026 11:21
Ebru Özdemir, Suriye'de Türk ve Amerikalı yatırımcıların işbirliğiyle yeniden yapılanmada rol almak istediklerini açıkladı.

BAHATTİN GÖNÜLTAŞ - Limak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Özdemir, Suriye'de Türk ve Amerikalı yatırımcıların birlikte iş yapabileceğini belirterek, "Bizim sınıra yakın çimento fabrikalarımız var. Ciddi bir talep var. Biz altyapı yatırımcısıyız. Havaalanları, yollar, enerji tesisleri yapıyoruz. Suriye'nin yeniden yapılanma sürecinde Limak olarak bulunmak istiyoruz." dedi.

Ebru Özdemir, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, bu yılki Davos Zirvesi'nin daha önce katıldığı zirveler arasında en ilginç olanlardan biri olduğunu ifade ederek, ABD Başkanı Donald Trump'ın zirveye gelişinin ardından jeopolitik ve jeoekonomik risklere ilişkin algıda bir rahatlama yaşandığını söyledi.

Zirve kapsamında hem iş yaptıkları ülkelerin liderleriyle hem de iş dünyası temsilcileriyle görüşme imkanı bulduklarını aktaran Özdemir, "Bu yıl zirvede jeoekonomik riskler çok ciddi şekilde konuşuldu. Grönland meselesi ile Avrupa ve ABD arasındaki gerilim öne çıkan başlıklardı." diye konuştu.

Özdemir, zirvede teknoloji başlığının öne çıktığını aktararak, "Yapay zekanın ne kadar faydalı olup olmadığı, işlerde nasıl kullanıldığı, yapay zeka ve insan faktörü konuları çok öncelikliydi." açıklamasını yaptı.

Dünyada rekabetin giderek arttığı bir döneme girildiğine işaret eden Özdemir, "Biz şirketler olarak da kendimizi buna hazırlamak zorundayız. Türkiye'nin önümüzdeki dönemde önemli yatırımlar çekeceğini düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

"Suriye'nin yeniden yapılanma sürecinde Limak olarak bulunmak istiyoruz"

Özdemir, jeopoitik ayrışmaların yaşandığı bir dönemde olduklarına dikkati çekerek, Türkiye'nin ABD ve Avrupa arasındaki gerginliği bir avantaja çevirebileceğini söyledi.

Suriye'de Türk ve Amerikalı yatırımcıların birlikte iş yapabileceğini vurgulayan Özdemir, "Bizim sınıra yakın çimento fabrikalarımız var. Ciddi bir talep var. Biz altyapı yatırımcısıyız. Havaalanları, yollar, enerji tesisleri yapıyoruz. Dolayısıyla Suriye'nin yeniden yapılanma sürecinde Limak olarak bulunmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Özdemir, turizm, inşaat ve enerji sektörlerinde uygun zaman geldiğinde şirketlerini halka açma hedeflerinin bulunduğunu belirterek, "Her şirketimizi zamanı geldiğinde halka açmak, sürdürülebilirliği devam ettirmek ve gelecek nesillere şirketlerimizi sağlıklı bir şekilde iletmek konusundaki çabalarımız sürecek." dedi.

"Orta Koridor, Türkiye'ye çok fayda sağlayacak"

Bölgedeki barış sürecine inandıklarını ve Orta Koridor'un Türkiye'ye önemli katkılar sunacağını ifade eden Özdemir, "Gelen tüm enerji ve ulaşım hatları Türkiye üzerinden Avrupa'ya gidecek. Bu durum, bölgedeki gücümüzü de artırıyor. Orada yapılacak yatırımlar Türk şirketleri tarafından yapılabilir." diye konuştu.

Gençlere de tavsiyelerde bulunan Özdemir, şunları kaydetti:

"Çalışmadan hiçbir şey olmuyor. Hedeflerini belirlemeleri ve çalışmaya devam etmeleri gerekiyor. En önemli özelliklerden biri dayanıklı olmak, diğeri ise teknolojiyi iyi kullanmak. Yapay zeka çağında yapay zekayı iyi kullanamayanların gelecekte iyi bir kariyer yapabileceğini düşünmüyorum. Türkiye'deki gençlerin çok yetenekli olduğunu görüyorum. Gittiğimiz her organizasyonda iyi seviyelere gelmiş Türk yöneticiler var. Onlar da gençler için önemli rol modeller. Amaçlarından vazgeçmesinler, çok çalışsınlar, dayanıklı olsunlar ve teknolojiyi iyi kullansınlar."

Kaynak: AA

Ebru Özdemir, Teknoloji, Ekonomi, Suriye

