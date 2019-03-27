Son Dakika Haberleri: Lise Öğrencisi Kazada Hayatını Kaybetti

Lise Öğrencisi Kazada Hayatını Kaybetti

1 saat önce

Muğla'nın Bodrum ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında lise öğrencisi hayatını kaybetti, arkadaşı ağır yaralandı.

Lise Öğrencisi Kazada Hayatını Kaybetti, System.String[]
Muğla'nın Bodrum ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında lise öğrencisi hayatını kaybetti, arkadaşı ağır yaralandı.

Onur Canlı (19) yönetimindeki 48 PK 676 plakalı motosiklet, Kıbrıs Şehitleri Caddesi, Antik Tiyatro istikametinde kontrolden çıkarak devrildi.

Motosikletten savrulan Canlı ve lise son sınıf öğrencisi Aydoğan Varol (18) ağır yaralandı. Varol, kaldırıldığı Bodrum Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar oluşan Onur Canlı, Bodrum Devlet Hastanesi'ndeki müdahalenin ardından Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Öte yandan, kazayı haber alan gençlerin yakınları ve okul arkadaşları hastane bahçesine akın etti. Yakınları ve arkadaşları burada gözyaşı döktü.

Varol'un cenazesi, savcı ve polisin incelemesinin ardından Muğla Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 07:11 Kaynak: AA

Muğla, Bodrum, Motosiklet, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



"Hayalim Katil Olmaktı" Deyip Önüne Geleni Bıçaklayan Liselinin Cezası Belli Oldu Son Dakika! Göçmenler Libya Açıklarında Kendilerini Kurtaran Gemiyi Kaçırdı Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milletimiz Kırgınlığında, Öfkesinde Elbette Haklıdır! Son Dakika! Trump, Venezuela Yaşananlar Sonrası Rusya'yı Uyardı: Tüm Seçenekler Masada
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.3.2019 20:16:00. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Lise Öğrencisi Kazada Hayatını Kaybetti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]