Logo Yazılım'a Yapay Zeka Sertifikası - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Logo Yazılım'a Yapay Zeka Sertifikası

12.01.2026 14:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Logo Yazılım, uluslararası yapay zeka sertifikası aldı ve AR-GE projelerine ivme kazandıracak.

Logo Yazılım, yapay zeka yönetim sistemlerine yönelik uluslararası standartları kapsayan "TS EN ISO/IEC 42001: 2024 Yapay Zeka Yönetim Sistemi Sertifikası" almaya hak kazandı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, yapay zeka uygulamalarının etik, güvenli, şeffaf ve sürdürülebilir yönetim ilkelerine uygun biçimde geliştirildiği ve uygulandığını bağımsız denetimle doğrulayan kuruluşlara verilen sertifikanın, Logo Yazılım'ın yapay zeka alanındaki çalışmalarına ivme kazandırması ve şirketin uluslararası pazarlardaki rekabet gücünü artırması hedefleniyor.

Logo Yazılım, yapay zeka alanındaki gelişmeleri, "Yapay Zeka Dönüşümü Direktörlüğü" yapısıyla ele alıyor. Söz konusu yapı kapsamında şirket genelinde yapay zeka yönetişim çerçevesi sürekli geliştirilirken, projelerin etki analizleri yapılarak gelecek yol haritası şekillendiriliyor.

Dönüşen müşteri ihtiyaçlarını karşılamak ve yenilikçi çözümler sunmak için AR-GE çalışmalarına ağırlık veren şirket, son dönemde bulut bilişim, yapay zeka, büyük veri, blok zincir ve makine öğrenmesi gibi teknolojilerle geliştirdiği yenilikçi çözümleriyle işletmeleri dönüştürmeye devam ediyor. Şirket, yeni sertifikayla birçok AR-GE projesini daha sürdürülebilir ve güvenli şekilde gerçekleştirebilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Logo Grup Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Üst Yöneticisi (CEO) M. Buğra Koyuncu, Türkiye'nin en fazla AR-GE yatırımı yapan yazılım şirketi olduklarını, yalnızca ürünlerde değil, iç süreçlerde de yapay zekayı sorumlu biçimde kullandıklarını belirtti.

Koyuncu, sertifika sayesinde yapay zekanın etik, güvenli, şeffaf şekilde geliştirilmesi ve uygulanması konusundaki yaklaşımın uluslararası düzeyde de tescillendiğine vurgu yaparak, "Sertifika hem yerelde hem de uluslararası alanda rekabet avantajı sağlarken, yapay zeka uygulamalarındaki riskleri minimize ederek inovasyonu daha da hızlandıracak." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Yapay Zeka, Teknoloji, Güvenlik, Yazılım, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Logo Yazılım'a Yapay Zeka Sertifikası - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ankara’da ’tercihli yol’ için referanduma gidilecek Ankara'da 'tercihli yol' için referanduma gidilecek
Bebek Otel Müdürü’nün ifadesi ortaya çıktı: Operasyondan önce ünlü isimler otelden ayrıldı Bebek Otel Müdürü'nün ifadesi ortaya çıktı: Operasyondan önce ünlü isimler otelden ayrıldı
İngiliz Bakan’dan çarpıcı sözler: ’’Putin kaçırılıp yargılanmalı’’ İngiliz Bakan'dan çarpıcı sözler: ''Putin kaçırılıp yargılanmalı''
İstanbul ve Küçükçekmece cumhuriyet başsavcılıklarından ’Ekol TV’ açıklaması İstanbul ve Küçükçekmece cumhuriyet başsavcılıklarından 'Ekol TV' açıklaması
11 milyon euro bonservis Szymanski’nin yeni takımı belli oluyor 11 milyon euro bonservis! Szymanski'nin yeni takımı belli oluyor
10 yaşında milli takıma seçildi, 16 turnuvada set vermeden şampiyon oldu 10 yaşında milli takıma seçildi, 16 turnuvada set vermeden şampiyon oldu

16:06
Hollandalı orta saha Galatasaray’ın teklifini reddetti
Hollandalı orta saha Galatasaray'ın teklifini reddetti
15:05
Konyalı kadının sözleri gündem oldu: Bizim suçumuz ne
Konyalı kadının sözleri gündem oldu: Bizim suçumuz ne?
14:45
Cinayet ihtimalini güçlendirecek sözler Rojin Kabaiş’in babası gassal ile konuşmasını anlattı
Cinayet ihtimalini güçlendirecek sözler! Rojin Kabaiş'in babası gassal ile konuşmasını anlattı
14:40
Haldun Dormen entübe edildi
Haldun Dormen entübe edildi
14:34
3,5 milyar liralık vurgunla villada lüks hayat Özel nitelikli silah bile ele geçirildi
3,5 milyar liralık vurgunla villada lüks hayat! Özel nitelikli silah bile ele geçirildi
13:14
Komşu ülkede polis telefonlara bu mesajı göndermeye başladı
Komşu ülkede polis telefonlara bu mesajı göndermeye başladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.01.2026 16:08:34. #7.11#
SON DAKİKA: Logo Yazılım'a Yapay Zeka Sertifikası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.