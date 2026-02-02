Los Angeles\'ta Göçmenlik Protestosunda Gözaltılar

ABD'nin Los Angeles kentinde, Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza birimlerini protesto eden çok sayıda kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

ABD'nin California eyaletine bağlı Los Angeles kentinde, Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) birimlerinin düzensiz göçmenlere karşı uygulamalarını protesto eden çok sayıda kişi gözaltına alındı. Los Angeles Polis Departmanı'ndan yapılan açıklamada, kent merkezinde düzenlenen protestoların ikinci gecesinde çok sayıda kişinin gözaltına alındığı belirtildi. Açıklamada, gözaltına alınan göstericilerin, 'ölümcül silahla saldırı, polis memurunu darp, ağır ve hafif suç niteliğinde vandalizm ve dağılmama' gibi eylemlerde bulunduğu öne sürüldü.