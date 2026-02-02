Los Angeles'ta Göçmenlik Protestosunda Gözaltılar - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Dünya

Los Angeles'ta Göçmenlik Protestosunda Gözaltılar

Los Angeles\'ta Göçmenlik Protestosunda Gözaltılar
02.02.2026 09:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Los Angeles'ta ICE karşıtı protestolarda birçok kişi gözaltına alındı.

ABD'nin Los Angeles kentinde, Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza birimlerini protesto eden çok sayıda kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

ABD'nin California eyaletine bağlı Los Angeles kentinde, Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) birimlerinin düzensiz göçmenlere karşı uygulamalarını protesto eden çok sayıda kişi gözaltına alındı. Los Angeles Polis Departmanı'ndan yapılan açıklamada, kent merkezinde düzenlenen protestoların ikinci gecesinde çok sayıda kişinin gözaltına alındığı belirtildi. Açıklamada, gözaltına alınan göstericilerin, 'ölümcül silahla saldırı, polis memurunu darp, ağır ve hafif suç niteliğinde vandalizm ve dağılmama' gibi eylemlerde bulunduğu öne sürüldü.

Kaynak: DHA

Los Angeles, Güvenlik, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Los Angeles'ta Göçmenlik Protestosunda Gözaltılar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Antalya’daki katliam gibi kazada olay yerinden gelen ilk görüntüler korkunç Antalya'daki katliam gibi kazada olay yerinden gelen ilk görüntüler korkunç
Kadının bulunduğu cipin ön camını yumrukla kırdı Vatandaşlar film gibi izledi Kadının bulunduğu cipin ön camını yumrukla kırdı! Vatandaşlar film gibi izledi
Antalya’dan sonra Burdur’da da katliam gibi kaza 2 otomobil kafa kafaya çarpıştı Antalya'dan sonra Burdur'da da katliam gibi kaza! 2 otomobil kafa kafaya çarpıştı
Mersin’deki sel felaketinin boyutu gün geçtikçe artıyor Mersin'deki sel felaketinin boyutu gün geçtikçe artıyor
Terör örgütü YPG yandaşlarının Türk bayrağına saldırdığı alan, hudut karakolu sınırları içerisine alındı Terör örgütü YPG yandaşlarının Türk bayrağına saldırdığı alan, hudut karakolu sınırları içerisine alındı
Sınır ticaretinde yeni dönem Bulgar levası ile alışveriş sona erdi Sınır ticaretinde yeni dönem! Bulgar levası ile alışveriş sona erdi

09:27
Fernando Torres dünyayı sarsan olaya kayıtsız kalamadı: Halka açık bir yerde idam edilmelidir
Fernando Torres dünyayı sarsan olaya kayıtsız kalamadı: Halka açık bir yerde idam edilmelidir
09:15
Tek bir şartı var Galatasaray-Messi görüşmesini canlı yayında duyurdu
Tek bir şartı var! Galatasaray-Messi görüşmesini canlı yayında duyurdu
07:14
AK Partili Tayyar’dan Epstein belgeleriyle ilgili kritik çağrı
AK Partili Tayyar'dan Epstein belgeleriyle ilgili kritik çağrı
07:00
İsveç Prensesi Sofia da mide bulandıran dosyadan çıktı Film gösterimine davet etmiş
İsveç Prensesi Sofia da mide bulandıran dosyadan çıktı! Film gösterimine davet etmiş
06:48
Terör örgütünden Şam yönetimine skandal liste Türkiye’ye açık açık meydan okudular
Terör örgütünden Şam yönetimine skandal liste! Türkiye'ye açık açık meydan okudular
05:16
Epstein depremi “Özür diliyorum“ diyerek istifa etti
Epstein depremi! "Özür diliyorum" diyerek istifa etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.02.2026 09:41:55. #7.11#
SON DAKİKA: Los Angeles'ta Göçmenlik Protestosunda Gözaltılar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.