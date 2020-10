Louise Glück: 2020 Nobel Edebiyat Ödülü ABD'li şaire verildi

İsveç Akademisi, 2020 Nobel Edebiyat ödülünün ABD'li şair Louise Glück'e verildiğini duyurdu.

Ödülün gerekçesinde "sade ve süssüz güzelliği ile bireysel varoluşu evrensel kılan kusursuz şiirsel sesi sebebiyle" ifadelerine yer verildi.

Glück'ün bazı şiirleri Güven Turan çevirisiyle Yapı Kredi Yayınları tarafından yayımlanmıştı.

Nobel Edebiyat Ödülü en son 2011 yılında bir şaire, İsveçli Tomas Tranströmer'e verilmişti.

Ayrıca Glück, 1993 yılında ödülü kazanan Toni Morrison'dan sonda ödülü alan ilk ABD'li edebiyatçı oldu.

Glück, 10 milyon İsveç kronu (yaklaşık 1 milyon 126 bin Amerikan doları) değerindeki ödüle de hak kazandı.

Geçen yıl tartışmalara sebep olmuştu

Geçen yıl Avusturyalı yazar Peter Handke'ye verilen ödül Handke'nin 1990'lardaki Balkan savaşlarında Yugoslavya'yı desteklemesi ve 2006 yılında soykırım diğer savaş suçlarından yargılanan eski Sırbistan lideri Slobodan Miloşeviç'in cenazesinde konuşma yapması sebebiyle tepkilere yol açmıştı.

Srebrenitza'da Sırpların yaptığı soykırımı inkar etmiş Handke, Sırpların kaderini soykırıma uğrayan Yahudilere benzetmiş, fakat daha sonra "dil sürçmesi" diyerek bu ifadelerinden dolayı özür dilemişti.

Handke 2014 yılında uluslararası Henrik Ibsen ödülünü aldığı Oslo'da, Balkan savaşlarında aldığı tutum nedeniyle protesto edilmişti.

Louise Glück kimdir?

1943 yılında New York City'de doğan şair Long Island'da yetişti. Averno (Farrar, Straus and Giroux, 2006), The Seven Ages (Ecco, 2001), Vita Nova (1999), Meadowlands (1996), The Wild Iris (1992), Ararat (1990) ve The Triumph of Achilles (1985) gibi pek çok şiir kitabının yazarı.

Ayrıca, Proofs and Theories: Essays on Poetry (1994) adında bir denemeler seçkisi de mevcut.

Pulitzer Şiir Ödülü, the National Book Critics Circle Award for Poetry, the Bollingen Prize in Poetry, ve the Lannan Literary Award for Poetry gibi seçkin ödüllere sahip.

2003'te Kongre Kütüphanesi tarafından Poet Laureate (büyük şair) seçildi.