LPG yüklü tanker tarlaya uçup, takla attı

20 ton LPG ile takla atan tanker boşaltılacak

ESKİŞEHİR - Eskişehir'in İnönü ilçesinde kaza yaparak takla atan ve içinde 20 ton sıvılaştırılmış petrol gazı bulunan tanker boşaltılacak.

Edinilen bilgilere göre kaza, sabah saatlerinde İnönü- Kütahya yolunun 4'üncü kilometresinde meydana geldi. Tamer Turan yönetimindeki 34 DV 5579 plakalı çekici ve çekiciye bağlı 34 BE 3220 plakalı 20 ton LPG yüklü tanker, kontrolden çıktı. Yol yakınındaki sazlık alandan geçen tanker, tarlaya düşüp takla atarak yan yattı. Sürücünün uyuması sonucu aracın kontrolünü kaybettiği iddia edilen kaza sonrasında, olay yerine 112 Acil Servis, polis ve İnönü İtfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralanan Tamer Tuna, 112 Acil Servis ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılırken hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

20 ton LPG boşaltılacak

Kazada takla atarak yan bir şekilde tarlaya düşen tankerin dolu olması vatandaşları korkuttu. Ekipler teyakkuza geçerken, tankerde bir sızma olmadığının anlaşılması yüreklere su serpti. Kaza sonrası trafik tek şeritten kontrollü olarak devam ederken, tankerin boşaltılması için talimat verildi. Tankerin içindeki 20 ton LPG'nin olay yerinde başka tankerlere aktarılacağı öğrenildi.