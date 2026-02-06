Lübnan Cumhurbaşkanı Avn, Fransa Dışişleri Bakanı ile Görüştü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Lübnan Cumhurbaşkanı Avn, Fransa Dışişleri Bakanı ile Görüştü

06.02.2026 21:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Avn, Barrot ile görüşmesinde Lübnan ordusunun rolü ve Suriye ile ilişkiler hakkında bilgi verdi.

Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, başkent Beyrut'ta resmi temaslarda bulunan Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot ile görüştü.

Lübnan Cumhurbaşkanlığının ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamaya göre Avn, ülkesini ziyaret eden Fransa Dışişleri Bakanı Barrot'u kabul etti.

Görüşmede, Lübnan ordusunun ülkenin güneyinde üstlendiği göreve dikkati çeken Avn, ordunun Litani Nehri'nin güneyinde büyük çabalar ortaya koyduğunu, ancak İsrail'in buna karşın herhangi bir adım atmadığını belirtti.

Avn, İsrail'den işgal ettiği bölgelerden geri çekilmesini ve esirlerin serbest bırakılması konusunda olumlu adımlar atmasını beklediklerini kaydetti.

Bugün Şam yönetimiyle Suriyeli mahkumların ülkelerine iadesine ilişkin imzaladıkları anlaşmaya da değinen Avn, "Suriye ile ilişkiler ilerleme kaydediyor. Bugün tamamlanan Lübnan-Suriye adli anlaşması da buna eşlik ediyor. Sınırların belirlenmesi dosyasını takip etmek üzere bir komite oluşturduk ve Suriye tarafından da komitenin kurulmasını bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Avn, bu süreçte Fransa'nın rolüne güvendiklerini vurgulayarak, "Suriye'nin istikrarı Lübnan'a olumlu yansır, tersi de geçerlidir." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

Diplomasi, Suriye, Fransa, Lübnan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Lübnan Cumhurbaşkanı Avn, Fransa Dışişleri Bakanı ile Görüştü - Son Dakika

Bilal Erdoğan’dan bomba Fenerbahçe sözleri: Ayrı zevklendik Bilal Erdoğan'dan bomba Fenerbahçe sözleri: Ayrı zevklendik
Forvet transferi olacak mı Tedesco’dan net cevap Forvet transferi olacak mı? Tedesco'dan net cevap
Trump’tan kiliselere şakayla karışık tehdit: Hakkımda kötü konuşursanız vergi muafiyetiniz gider Trump'tan kiliselere şakayla karışık tehdit: Hakkımda kötü konuşursanız vergi muafiyetiniz gider
SGK ve BDDK’ya kritik atamalar SGK ve BDDK'ya kritik atamalar
Norveç’te Epstein bağlantılı ilk soruşturma, eski başbakan mercek altında Norveç'te Epstein bağlantılı ilk soruşturma, eski başbakan mercek altında
Başsavcı Gürlek CHP’lilerden kazandığı tazminatları AFAD’a bağışlıyor Başsavcı Gürlek CHP'lilerden kazandığı tazminatları AFAD'a bağışlıyor

20:39
İspanya’da Musk–Sanchez gerilimi büyüyor: Başbakan Yardımcısı da verdi veriştirdi
İspanya'da Musk–Sanchez gerilimi büyüyor: Başbakan Yardımcısı da verdi veriştirdi
20:19
İzmir’de su kesintileri sona erdi
İzmir'de su kesintileri sona erdi
19:44
Ünlü rapçi Central Cee müslümanlığı seçti, takipçileri isim buldu
Ünlü rapçi Central Cee müslümanlığı seçti, takipçileri isim buldu
19:10
Torreira’nın Hande Sarıoğlu takibi gündem oldu
Torreira'nın Hande Sarıoğlu takibi gündem oldu
18:41
Emekli polis dehşet saçtı Önce eşini sonra MHP’li başkanı öldürdü
Emekli polis dehşet saçtı! Önce eşini sonra MHP'li başkanı öldürdü
18:12
Ünlülerin toplandığı ClubHouse Bebek’e dev operasyon
Ünlülerin toplandığı ClubHouse Bebek'e dev operasyon
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.02.2026 21:14:35. #.0.5#
SON DAKİKA: Lübnan Cumhurbaşkanı Avn, Fransa Dışişleri Bakanı ile Görüştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.