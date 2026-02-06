Lübnan Cumhurbaşkanı Avn, Fransa Dışişleri Bakanı ile Görüştü

Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, başkent Beyrut'ta resmi temaslarda bulunan Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot ile görüştü.

Lübnan Cumhurbaşkanlığının ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamaya göre Avn, ülkesini ziyaret eden Fransa Dışişleri Bakanı Barrot'u kabul etti.

Görüşmede, Lübnan ordusunun ülkenin güneyinde üstlendiği göreve dikkati çeken Avn, ordunun Litani Nehri'nin güneyinde büyük çabalar ortaya koyduğunu, ancak İsrail'in buna karşın herhangi bir adım atmadığını belirtti.

Avn, İsrail'den işgal ettiği bölgelerden geri çekilmesini ve esirlerin serbest bırakılması konusunda olumlu adımlar atmasını beklediklerini kaydetti.

Bugün Şam yönetimiyle Suriyeli mahkumların ülkelerine iadesine ilişkin imzaladıkları anlaşmaya da değinen Avn, "Suriye ile ilişkiler ilerleme kaydediyor. Bugün tamamlanan Lübnan-Suriye adli anlaşması da buna eşlik ediyor. Sınırların belirlenmesi dosyasını takip etmek üzere bir komite oluşturduk ve Suriye tarafından da komitenin kurulmasını bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Avn, bu süreçte Fransa'nın rolüne güvendiklerini vurgulayarak, "Suriye'nin istikrarı Lübnan'a olumlu yansır, tersi de geçerlidir." değerlendirmesinde bulundu.