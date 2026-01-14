Lübnan ve Ürdün 22 Anlaşma İmzaladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Lübnan ve Ürdün 22 Anlaşma İmzaladı

Lübnan ve Ürdün 22 Anlaşma İmzaladı
14.01.2026 20:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Lübnan ve Ürdün, işbirliğini geliştirmek için 22 mutabakat zaptı imzaladı.

Lübnan ile Ürdün, ikili işbirliğini geliştirmek amacıyla 22 anlaşma ve mutabakat zaptı imzaladı.

Lübnan Başbakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Lübnan-Ürdün Ortak Yüksek Komitesi, başkent Beyrut'ta Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam ile Ürdün Başbakanı Cafer Hasan başkanlığında toplandı.

Beyrut'taki Hükümet Sarayı'nda düzenlenen toplantının ardından iki ülke arasında 22 anlaşma ve mutabakat zaptına imza atıldı.

Lübnan ile Ürdün arasındaki işbirliğini geliştirmeyi hedefleyen anlaşmalar; sanayi ve ticaretin yanı sıra mesleki eğitim, dijital dönüşüm, ulaşım, yerel yönetim, sivil savunma, sosyal kalkınma, turizm, medya, sosyal güvenlik, enerji, çevre, yatırım ve kamu hizmetleri gibi birçok alanı kapsıyor.

Kaynak: AA

Yerel Yönetim, Ekonomi, Ulaşım, Güncel, Enerji, Lübnan, Ürdün, Çevre, Medya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Lübnan ve Ürdün 22 Anlaşma İmzaladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mersin’de dolu yağışıyla sokaklar beyaza büründü Mersin'de dolu yağışıyla sokaklar beyaza büründü
Kazdağları’nda karda mahsur kalan 4 kişiyi jandarma kurtardı Kazdağları'nda karda mahsur kalan 4 kişiyi jandarma kurtardı
Manchester United’ın yeni teknik direktörü belli oldu Manchester United'ın yeni teknik direktörü belli oldu
O yüzden ’’Evet’’ demiş Kante’nin Fenerbahçe’yi seçme nedenini duyurdular O yüzden ''Evet'' demiş! Kante'nin Fenerbahçe'yi seçme nedenini duyurdular
Diplomasi trafiği hız kazandı Bakan Fidan’dan peş peşe İran temasları Diplomasi trafiği hız kazandı! Bakan Fidan'dan peş peşe İran temasları
Ekranların yeni yıldızından sürpriz fotoğraflar: Ava Yaman’ın çocukluk halleri gündem oldu Ekranların yeni yıldızından sürpriz fotoğraflar: Ava Yaman'ın çocukluk halleri gündem oldu

20:44
Görenler tanıyamadı Fred’in yeni imajı gündem oldu
Görenler tanıyamadı! Fred'in yeni imajı gündem oldu
20:09
Ümit Karan’a havalimanında gözaltı
Ümit Karan'a havalimanında gözaltı
19:59
Rezan Epözdemir’den aylar sonra ilk görüntü
Rezan Epözdemir'den aylar sonra ilk görüntü
19:58
Witkoff: Gazze Barış Planı’nın ikinci aşaması başladı
Witkoff: Gazze Barış Planı'nın ikinci aşaması başladı
19:47
PFDK kararları açıklandı Fenerbahçeli futbolcuya ceza
PFDK kararları açıklandı! Fenerbahçeli futbolcuya ceza
19:37
Şara ile röportaj yaptılar, son anda yayınlamaktan vazgeçtiler
Şara ile röportaj yaptılar, son anda yayınlamaktan vazgeçtiler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.01.2026 20:54:26. #7.11#
SON DAKİKA: Lübnan ve Ürdün 22 Anlaşma İmzaladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.