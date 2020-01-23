Lukas Podolski resmen Antalyaspor'da - Son Dakika
Son Dakika Spor Lukas Podolski resmen Antalyaspor'da - Son Dakika Spor

Lukas Podolski resmen Antalyaspor'da

6 saat önce

Süper Lig ekibi Lukas Podolski resmen Antalyaspor'da.

Lukas Podolski resmen Antalyaspor'da, System.String[]

Süper Lig ekibi Lukas Podolski resmen Antalyaspor'da... Akdeniz ekibi, bir dönem Galatasaray forması da giyen yıldız futbolcunun transferini resmi olarak da duyurdu.


Geçtiğimiz gün şehre gelen Polonya asıllı Alman futbolcu, burada yapılan görüşmelerin ardından kırmızı beyazlı kulüple sözleşme imzaladı.





Antalyaspor, transferi sosyal medya hesabından bu video ile duyurdu. Paylaşımda Podolski'nin 11 numaralı forması paylaşıldı.



?? Willkommen - Welcome - Hoş Geldin @Podolski10 #BizAntalyasporuz pic.twitter.com/OcdBPHELBL


— Antalyaspor (@Antalyaspor) January 23, 2020

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Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 06:04 
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