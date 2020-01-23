Süper Lig ekibi Lukas Podolski resmen Antalyaspor'da... Akdeniz ekibi, bir dönem Galatasaray forması da giyen yıldız futbolcunun transferini resmi olarak da duyurdu.



Geçtiğimiz gün şehre gelen Polonya asıllı Alman futbolcu, burada yapılan görüşmelerin ardından kırmızı beyazlı kulüple sözleşme imzaladı.













Antalyaspor, transferi sosyal medya hesabından bu video ile duyurdu. Paylaşımda Podolski'nin 11 numaralı forması paylaşıldı.







?? Willkommen - Welcome - Hoş Geldin @Podolski10 #BizAntalyasporuz pic.twitter.com/OcdBPHELBL



— Antalyaspor (@Antalyaspor) January 23, 2020